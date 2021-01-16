«Газпром нефть» тестирует беспилотники для инвентаризации грузов на складах

© gazprom-neft.ru

«Газпром нефть» успешно испытала беспилотники для инвентаризации грузов на объектах компании в Ноябрьске (ЯНАО). С их помощью на складах был автоматизирован процесс получения информации о типе продукции и ее характеристиках. Сбор данных происходит во время пролета аппарата между стеллажами благодаря бесконтактному считыванию цифрового кода на грузах. Для этого используются RFID-метки — это миниатюрные устройства, которые закрепляются на каждом грузе и позволяют идентифицировать его наименование в соответствии с базой данных склада.

В ходе тестового проекта также подтверждена возможность применения беспилотных воздушных судов для учета сыпучих материалов. Для этого данные по итогам съемок с беспилотников обобщаются в 3D-модель, на основе которой производится расчет объема ресурсов и занятой площади для их хранения.

© gazprom-neft.ru

© gazprom-neft.ru

© gazprom-neft.ru

Результаты проведенных испытаний доказали возможность с помощью новых технологий дополнительно повысить точность и скорость инвентаризации грузов на складах открытого и закрытого типа. Благодаря беспилотникам время на пересчет одной паллеты с грузом удалось сократить с 10 минут до 1-2 секунд. Также применение беспилотных аппаратов позволило оптимизировать рутинные операции и отказаться от использования погрузочно-разгрузочной техники при инвентаризации.

В дальнейшем «Газпром нефть» планирует развивать практику применения технологии RFID-меток в сочетании с беспилотниками и другими цифровыми инструментами для обеспечения полного контроля за перемещением грузов на всех этапах — от момента отгрузки с завода до поступления на склад и дальнейшей передачи заказчику.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Y1xD5iURg5o