В России начато производство седельных тягачей Mercedes-Benz Actros в исполнении Euro 6

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21 июля в Минпромторге России состоялся премьерный показ инновационного Mercedes-Benz Actros в исполнении Euro 6. Первый автомобиль сошел с линии сборочного производства грузовой техники в Набережных Челнах 11 июля.

Автомобиль произведен в России. Кабину грузовика с применением различных локальных автокомпонентов произвели на заводе «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» по производству каркасов кабин для грузовиков Mercedes-Benz и «КАМАЗ».

Запуск данной модели позволит российским международным перевозчикам использовать отечественный седельный тягач для зарубежных транспортных перевозок и не платить повышенные дорожные сборы, за использование транспортных средств экологического класса 5 и ниже.

Седельный тягач в исполнении Euro 6 оснащен двигателем Mercedes-Benz OM 471нового поколения, 449 л.с., с системой впрыска топлива X-Pulse. Для соответствия экологическому классу 6 усовершенствован процесс сгорания топлива и система нейтрализации отработавших газов. Основной компонент системы — SCR-катализатор (катализатор с селективным каталитическим восстановлением), который снижает концентрацию оксидов азота NОх путем впрыска реагента AdBlue. Главной особенностью новой технологии является дизельный сажевый фильтр (DPF — Diesel Particular Filter), предназначенный для улавливания твердых частиц в отработавших газах. Это означает, что выбросы вредных веществ существенно сократились по сравнению с экологическим классом 5, а именно: выбросы твердых частиц (сажи) на 66%, углеводородов на 72% и оксидов азота на 80%.

Особенностью двигателя нового поколения OM471 является система впрыска X-Pulse, благодаря которой достигается давление впрыска 2700 бар, что существенно улучшает сгорание топлива, тем самым повышая экономичность и экологичность двигателя. Свой вклад в повышение экономичности делает коробка передач Mercedes PowerShift 3. А система предусмотрительного управления силовой линией дополнительно повышает эффективность грузового автомобиля на 5%.

Инженеры Mercedes-Benz Trucks разработали и внедрили инновационную концепцию рабочего места водителя, которая включает в себя мультимедийную приборную панель с двумя цветными дисплеями высокого разрешения. Модель инновационного Actros Euro 6 оборудована основным дисплеем в 12 дюймов, дополнительным мультисенсорным дисплеем — 10 дюймов. Кроме того, кабина Actros 1845 LS Euro 6 укомплектована двумя стандартными портами USB TYPE-C, автоматическим климат-контролем, а также предоставляет возможность интеграция смартфонов через Apple CarPlay и Android Auto. Разработчики «умного» грузовика позаботились о том, чтобы большинство систем автомобиля срабатывали автоматически и помогали водителю, предугадывая дальнейшие действия и их последствия: система контроля дистанции Proximity Control Assist, система предусмотрительного управления силовой линией Predictive Powertrain control, система экстренного торможения нового поколения Active Brake Assist 5 и многие другие.