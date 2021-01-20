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Фотофакты

Строительство водозабора на реке Бельбек в Крыму

 © vskmo.ru

Второй этап масштабного проекта по обеспечению водой Севастополя реализуется в круглосуточном режиме.

Что им снег, что им дождь, когда на кону масштабное строительство. Военные возводят водозабор на реке Бельбек с какой-то бешенной скоростью в режиме 24 на 7. Осенью от проекта до котлована прошло буквально несколько дней, сегодня объект уже обретает форму.

Водозабор на реке Бельбек — один из крупнейших проектов за последние годы в Севастополе. Он призван помочь пережить городу-герою засушливые времена и вдвое снизить потребление из Чернореченского водохранилища.Водозабор — ключевой объект плана по решению проблем с водообеспечением региона.. Строительство начали в середине октября. Сейчас, спустя три месяца, на Бельбек уже завозят оборудование.
Источник: http://vskmo.ru/

строительство, водоснабжение, Крым
  • Нет аватара termometrix
    20.01.2103:29:14

    ©Видео с youtube.com

    #1222626
  • SergeySeverny SergeySeverny
    20.01.2104:29:05

    в 2020 в Крыму все реки-каналы пересохли — проблема была большая с водой.

    Пешком ходили по ним. Экскурсовод говорил: вот здесь была река…

    Отредактировано: SergeySeverny~04:31 20.01.21
    #1222627
    • Нет аватара termometrix
      20.01.2108:34:55

      Пешком ходили по ним. Экскурсовод говорил: вот здесь была река…

         

      Вместе справимся.

      #1222638
    • Akimich Akimich
      20.01.2110:27:13

      Опреснители в товарных количествах, капельное водоснабжение в с/х. Все, думаю, будет. Опыт того же Израиля надо перенимать.

      #1222648
  • Нет аватара mikr
    20.01.2110:34:14

    Надо днепровскую воду в Крым возвращать.

    Любой ценой.

    #1222650
    • MM5 MM5
      20.01.2111:08:14

      Днепровская вода уходила в землю, потери в Северо-Крымском канале составляли до 80%. В Крыму достаточно своей воды + опреснительные установки — сие решит все проблемы!

      Ученый рассказал об огромных запасах пресной воды, которые может получить Крым

      https://riafan....t-poluchit-krym

      Строительство ГЛАВНОГО ВОДОВОДА Крыма.Большой обзор

      ©Видео с youtube.com

      #1222656
  • Нет аватара kops
    20.01.2111:00:11

    При Украине на ЮБК вода подавалась по графику, несмотря на наличие днепровской воды в канале. В каждой квартире в Ялте под потолком существовали накопительные ёмкости для набора воды в моменты, когда включали воду. Сельское хозяйство всегда пользовалось артезианскими скважинами с глубинными насосами ещё при СССР и качали эту воду в накопительные пруды, а из прудов уже было орошение полей. В Крыму ВСЕГДА были проблемы с водой!

    #1222653
  • Нет аватара Кощей эПетрович
    20.01.2111:07:05

    Может проект конечно уже был готов. И тут он просто адаптирован под местные условия. Но эти «от начала проекта до котлована прошло несколько дней» настораживают, стройка с колес обычно чревата множественными косяками.

    #1222655
  • MM5 MM5
    20.01.2111:22:06

    ©Видео с youtube.com

    #1222658
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