Строительство водозабора на реке Бельбек в Крыму
Второй этап масштабного проекта по обеспечению водой Севастополя реализуется в круглосуточном режиме.
Что им снег, что им дождь, когда на кону масштабное строительство. Военные возводят водозабор на реке Бельбек с какой-то бешенной скоростью в режиме 24 на 7. Осенью от проекта до котлована прошло буквально несколько дней, сегодня объект уже обретает форму.
Водозабор на реке Бельбек — один из крупнейших проектов за последние годы в Севастополе. Он призван помочь пережить городу-герою засушливые времена и вдвое снизить потребление из Чернореченского водохранилища.Водозабор — ключевой объект плана по решению проблем с водообеспечением региона.. Строительство начали в середине октября. Сейчас, спустя три месяца, на Бельбек уже завозят оборудование.
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