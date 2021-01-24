Обзор строительства и реконструкции дорог и мостов

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В обзор включены новости, ранее не опубликованные на сайте

Завершилась реконструкция дорожного обхода Красноярска в Емельяновском районе.

Реконструкция началась осенью 2019 года в рамках напроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость работ — 830 млн рублей. Объект является значимым не только для жителей Емельяновского района, но и для красноярцев.

Основная проблема состояла в том, что дорога сужалась до двух полос, был узкий, уже старый мост, которому больше сорока лет, соответственно, собирались автомобильные пробки. Строители расширили проезжую часть до четырёх полос, сделали современной, установили освещение.

В основании дорожного покрытия использовали нефелиновый шлам — медленно твердеющий вяжущий материал, который повышает прочность слоев дорожной одежды и хорошо переносит повышенные нагрузки. Материал уже применяли в прошлом году, во время реконструкции проспекта Котельникова в Солонцах.

Также для снижения риска образования колеи использовали стеклосетку — ячеистую структуру из стекловолоконных нитей, пропитанных битумом. На дорогах, где внедрена такая технология, в процессе эксплуатации появляется меньше трещин.Помимо этого, на дороге установили автоматическую систему управления наружным освещением, а также инфраструктуру для многоступенчатой очистки воды, собираемой с проезжей части. Технология позволяет очищать воду от нефтепродуктов и песка, обеззараживать ультрафиолетом и сбрасывать в Качу.

В Карачаево-Черкесии с двух до четырех полос расширили 11 км федеральных трасс

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Работы велись на подъездных дорогах к г. Черкесску от Пятигорска (6 км) и Невинномысска (5 км).

По заказу ФКУ Упрдор «Кавказ» дорожники переустроили инженерные коммуникации, заменили и укрепили земполотно от стелы «Черкесск» до железнодорожного переезда (с 79 по 85 км А-165 Лермонтов — Черкесск). Затем устроили нижнее двухслойное покрытие из крупнозернистого асфальтобетона, а верхний, третий, слой — из щебеночно-мастичного. Такой же комплекс работ проведен на отрезке Адиль-Халк — Адыге-Хабль с 37 по 42 км подъезда к Черкесску от Р-217 «Кавказ». Ширина проезжей части на обоих участках составила 14 м, а каждой из четырех полос — по 3,5 м в соответствии с нормативами II категории.

Для повышения уровня безопасности участников движения устроили металлическое барьерное и пешеходное ограждения, тротуары, установили линии электроосвещение и светофорные объекты, дорожные знаки с повышенной светоотражающей способностью, а также нанесли термопластиковую разметку.

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Отвод воды от дороги обеспечат 11 обновленных водопропускных труб и лотков, а также кюветы из монолитного и сборного железобетона. Также специалисты устроили 16 очистных сооружений, а в пределах водоохраной зоны р. Малый Зеленчук — водоотвод закрытого типа длиной более 700 м.

Что касается искусственных сооружений, то капитально отремонтировали два моста в н.п. Верхняя Теберда и Теберда (на 84-м и 99-м км автодороги А-155 Черкесск — Домбай): заменили опоры и смонтировали новые пролетные строения из сборных железобетонных плит, что придало конструкциям дополнительную прочность. Важно, что от размывов объекты надежно защищены подпорными стенами.

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В 2020 году слоями износа защитили 43 км трасс на пути к Черкесску и курорту «Домбай». Это 24 км трассы А-165 Лермонтов — Черкесск (Мичуринский — Кавказский) и 19 км автодороги А-155 Черкесск — Домбай — граница с респ. Абхазия (Джингирик — Нижняя Теберда).

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В рамках содержания обновили разметку на участках протяженностью около 280 км, заменили более 450 м барьерного и почти 600 м перильного ограждений. Кроме того, установили два светофора на пересечениях и примыканиях автодороги А-156, ведущей к международному центру отдыха «Архыз».

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Завершен ремонт четырех крупных мостов Москвы

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Работы провели на Андреевском и Северянинском путепроводах, Рижской эстакаде и эстакаде возле делового центра «Москва-Сити».

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Объем работ на этих сооружениях был масштабный. Их общая площадь составила 68 тысяч квадратных метров.

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Псковавтодор завершил ремонт более 12 км трассы Пушкинские Горы — Локня по нацпроекту

Более 12 км дороги Пушкинские Горы — Локня в Бежаницком районе привели в порядок по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт участка трассы от границы Бежаницкого района с Новоржевским до дороги Порхов — Успенье (км 44+447 — км 56+575) произвело ГБУ ПО «Псковавтодор».

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Площадь асфальтобетонного покрытия составила более 88 тыс кв. метров, включая проезжую часть и съезды. На финишном этапе при укладке верхнего слоя покрытия асфальтобетонную смесь на объект поставляли с обновленного завода предприятия. После модернизации установки мощность завода была увеличена в 3 раза. В будущем работа нового завода позволит сократить сроки по укладке асфальтобетона и обеспечить своей продукцией центральную и южную зону области.

Помимо замены покрытия по основному ходу были отремонтированы пересечения, примыкания и съезды из асфальтобетонной смеси и фрезерованного асфальтобетонного материала (ФАМ), 17 водопропускных труб, 6 автобусных остановок, укреплены обочиныпесчано-гравийнойсмесью и ФАМом.

Стоимость работ составила около 109 млн рублей. Средства выделены из бюджета Псковской области.

Отметим, что в 2019 году в рамках нацпроекта силами ГБУ доведено до нормативного состояния два участка дороги Пушкинские Горы — Локня общей протяженностью около 16,4 км: 13,9 км от выезда из Пушкинских Гор в сторону Новоржева (в Пушкиногорском и Новоржевском районах) и 2,4 км в городе Бежаницы.

На федеральных автодорогах Алтайского края отремонтировали два моста

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Завершающими объектами ремонтной кампании 2020 года для Управления федеральных автомобильных дорог «Алтай» в крае стали два моста. Работы выполнены на мосту через реку Бураниху, расположенном на 39 километре дороги А-322, а также на мосту через протоку Оби на подъезде к Барнаулу от трассы Р-256.

Специалисты отремонтировали опоры и пролетные строения сооружений, заменили барьерное ограждение, обновили лестничные сходы, укрепили подмостовые конусы, уложили новое дорожное покрытие.

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На объектах применили деформационные швы современной конструкции. Эластошов обеспечивает автомобилистам более комфортный и практически бесшумный проезд. Впервые в качестве эксперимента мы применили технологию три года назад, период эксплуатации показал ее преимущества. Полиуретановое заполнение шва предотвращает попадание грязи и влаги внутрь конструкции, делая ее более долговечной.

Завершена реконструкция более 12 км региональной дороги Усвяты — Стеревнево в Псковской области

Завершилась реконструкция участка региональной автомобильной дороги Усвяты — Стеревнево в Усвятском районе Псковской области. Заказчик масштабных работ, Управление автомобильных дорог Псковской области, принял объект и подписал акт ввода обновленной дороги в эксплуатацию.

© pskov.ru

По итогам реконструкции восстановлены конструктивные элементы дороги на участке длиной 12,5 км между поселком Усвяты и деревней Боровица. Трасса доведена до нормативных показателей, улучшены технические характеристики. В частности, расчетная скорость движения увеличилась с 60 до 80 км/час.

1-йпусковой комплекс — от Усвят до конца деревни Цыганковы Нивы — асфальтобетонная дорога. Здесь выполнено устройство слоев основания из песка и песчано-гравийно-щебеночнойсмеси, уложено два слоя покрытия из асфальтобетона с применением местами дренирующей прослойки из геотекстиля. Также выполнено устройство обочин и их укрепление асфальтогранулятом, бровка засеяна травой. В Цыганковых Нивах обустроен тротуар шириной 1,5 метра, установлено новое освещение.

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2-йпусковой комплекс — между деревнями Цыганковы Нивы и Боровица —песчано-гравийный. Здесь профиль дороги изменен на серповидный. Устроен дополнительный слой основания из песка, основание из песчано-гравийнойсмеси. Покрытие выполнено из щебеночно-гравийно-песчанойсмеси С1 толщиной 24 см. Обочины укреплены щебнем.

В ходе реконструкции переустроено 13 водопропускных труб, выполнен продольный дренаж, локальные очистные сооружения, отремонтировано 25 примыканий, обустроено 3 автобусные остановки с автопавильонами, установлено около 2,7 км барьерного ограждения, 143 сигнальных столбика, 129 дорожных знаков.

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Реконструкция проведена по государственной программе Псковской области «Комплексное развитие сельских территорий». На эти цели из областного и федерального бюджетов выделено более 246 млн рублей. Подрядной организацией выступилоООО «Автомобильные дороги Пскова».

Автомобильная дорога Усвяты — Стеревнево построена в 1901 году и относится к IV технической категории, имеет 2 полосы движения. Обеспечивает транспортную связь между деревнями и объектами торговли Усвятского района с выходом на дорогу Ольша — Велиж — Невель.

Семь мостов вошли в программу ремонта в Тверской области в 2020 году

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В Оленинском муниципальном округе Тверской области реконструирован мост через реку Береза. Работы проведены в рамках региональной программы дорожных работ. Всего в 2020 году в программу ремонта включено семь искусственных сооружений на дорогах региона.

Искусственное сооружение расположено на 1-м км автомобильной дороги Мирный — Васьково. Мост обеспечивает транспортное сообщение между населенными пунктами Оленинского муниципального округа, их связь с поселками Оленино и Мирный, а также выход на федеральную трассу М9 «Балтия».

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Сооружение находилось в аварийном состоянии, было закрыто для всех видов транспорта. Объездной маршрут проходил через Оленино, трассу М9 и составлял 42 км.

В соответствии с проектом устроено новое искусственное сооружение и подходы к нему. В октябре этого года мост введен в эксплуатацию.

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Региональные трассы отремонтированы в Горном Алтае по нацпроекту

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В Республике Алтай завершается второй год реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На сегодняшний день работы выполнены в полном объеме на 16 региональных участках, введены в эксплуатацию около 110 километров.

В этом году дорожники привели в нормативное состояние чуть более 60,5 километров асфальтобетонного покрытия и почти 50 километров щебеночных дорог. Работы велись практически во всех районах республики. На двух участках ремонт завершен раньше запланированных сроков. Благодаря высоким темпам и благоприятным погодным условиям на подъезде к Горно-Алтайску № 2 и в черте села Чемал специалисты за один сезон выполнили все предусмотренные контрактом виды работ, хотя ранее предполагалось завершить их лишь в 2021 году, сообщает «Горно-Алтайавтодор».

В Астраханской области завершен ремонт 9-километрового участка трассы Астрахань-Махачкала

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Речь об отрезке с 60 по 69 км, проходящем через села Троицкое и Сергиевка.

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Федеральные дорожники восстановили изношенную дорожную одежду, уложив верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 4 см. Общая площадь обновленного покрытия после ремонта составила свыше 78 тыс. кв. м. Восстановили до нормативных значений и поперечные уклоны обочин. Их укрепили щебнем и асфальтобетоном.

Кроме того, в ходе работ выполнены работы по обустройству участка дороги. Так, устроено 55 м тротуаров в населенных пунктах рядом с остановками общественного транспорта, установлено 52 дорожных знака, 293 сигнальных столбика, нанесено 26,5 тысяч п.м термопластиковой дорожной разметки. На автобусных остановках восстановили посадочные площадки и построили два кирпичных автопавильона, при этом на тротуарах устроили новый бортовой камень и заменили дорожную одежду.

Взамен демонтированных световозвращателей устроено 70 новых желтого цвета — для дополнительного обозначения пешеходных переходов и около 160 белых — по оси дороги. Также для повышения безопасности дорожного движения и привлечения внимания автомобилистов на десяти участках устроены шумовые полосы перед пешеходными переходами.

Под Новомосковском Тульской области завершилась реконструкция двух мостов

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Мост через реку Бобрик протяженностью 77 метров, не реконструировался с 1954 года. Были выполнены работы по переносу коммуникаций, обустройству опор, монтаж пролетных строений, ограждений и нового освещения.

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Стоимость работ составила 250 млн рублей. Мост через реку Дон был построен в 1952 году. В ходе реконструкции были заменены опоры и сваи, выровнена поверхность и уложен новый асфальт.

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Пост сделан с содействием блогера Human RS!