На трассе М-7 «Волга» в Вязниках Владимирской области завершено строительство транспортной развязки

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Сооружение типа «неполный клеверный лист» построено на 300-м км федеральной трассы М-7 в месте пересечения с региональной дорогой, которая связывает город Вязники с железнодорожной станцией.

Благодаря новому объекту обеспечен высокий уровень безопасности в условиях постоянно растущей интенсивности транспортного потока. Этот участок сможет пропускать свыше 60 тыс. автомобилей в сутки по федеральной трассе и более 15 тыс. по региональной дороге.

Движение по региональной дороге теперь идет над М-7 «Волга» по 76-метровому четырехполосному путепроводу. Два съезда на федеральную трассу и переходно-скоростные полосы позволили организовать движение во всех направлениях без светофорного регулирования.

© cdn.rosavtodor.gov.ru

В рамках проекта выполнена реконструкция 1,16 км основного хода трассы: здесь устроили новую конструкцию дорожной одежды с системой водоотведения и локальными очистными сооружениями. Проезжую часть расширили до шести полос. Для предотвращения лобовых столкновений автомобилей по оси дороги установлено сплошное барьерное ограждение.

Комфортный проезд по развязке в темное время суток обеспечивает искусственное освещение. Дорожники установили над трассой рамные опоры для знаков и информационных табло, которые будут оповещать водителей о текущей дорожной ситуации и погодных условиях.

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При выборе такого типа развязки учитывались существующие городские условия и перспективы застройки прилегающих к трассе территорий жилыми домами для многодетных семей. На прилегающей территории выполнено благоустройство. Вдоль жилых домов установлены шумозащитные экраны и искусственное освещение, построены транспортно-пешеходные дорожки и тротуары. Безопасно пересечь оживленную магистраль пешеходы могут по тротуарам путепровода. Расположенные в зоне развязки примыкания к местным дорогам переустроены в соответствии с нормативными требованиями. Установлены новые автобусные остановки и обустроены подходы к ним.

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Строительство развязки велось с сентября 2019 года по декабрь 2020 года в рамках реализации Комплексного плана модернизации и развития магистральной инфраструктуры. В ходе работ соблюдались все необходимые экологические нормы и требования. Строительство не затронуло расположенные рядом с трассой ботанический памятник природы «Загородный лесопарк «Комзяки» и охранную зону Комзяковских прудов.