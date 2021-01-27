На пятой линии Амурского ГПЗ ведется монтаж технологического оборудования

Блок короткоцикловой адсорбции на третьей гелиевой установке © blagoveshchensk-pererabotka.gazprom.ru

На пятой линии Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) активно ведется монтаж технологического оборудования. В частности, смонтирован блок короткоцикловой адсорбции на третьей гелиевой установке. В данном блоке происходит очистка газообразного гелия от азота, аргона, неона и других примесей. Это заключительный этап подготовки газообразного гелия перед его подачей в блок сжижения.

Рефлюксная ёмкость в комплексе низкотемператоруного газоразделения газа © blagoveshchensk-pererabotka.gazprom.ru

Также, установлена рефлюксная ёмкость в комплексе низкотемператоруного газоразделения газа. Она предназначена для отделения жидкой фазы из потока этановой фракции.

Ранее на пятой технологической линии установили крупнотоннажное оборудование: колонны для выделения пропана и бутана, адсорберы сырьевого газа. Ведется монтаж технологических трубопроводов и кабельных линий, сварка металлоконструкций.

Справка

Амурский ГПЗ ПАО «Газпром» станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа мощностью 42 млрд куб. м газа в год. Товарной продукцией помимо очищенного метана, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий. Инвестор и заказчик проекта строительства Амурского ГПЗ — ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет АО «НИПИГАЗ» — ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством.