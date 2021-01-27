Чепецкий механический завод освоил выпуск порошка оксинитрата циркония для нефтехимии

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На Чепецком механическом заводе (АО ЧМЗ; предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») реализован проект в области импортозамещения — освоено производство порошка оксинитрата циркония (цирконил азотнокислый 2-водный). Данное соединение является важным компонентом для изготовления катализаторов в нефтехимии, сырьем для получения диоксида циркония и востребованным химическим реактивом.

Сегодня российские производители катализаторов вынуждены приобретать этот реагент либо за рубежом, либо дополнительно содержать участки для его изготовления из других соединений, что значительно увеличивает стоимость конечного продукта.

На Чепецком механическом заводе оксинитрат циркония (ОНЦ) изначально получают в виде пасты как промежуточный продукт в производстве циркония ядерной чистоты. Специалисты предприятия разработали технологию получения порошка ОНЦ из исходной пасты, выпустили и реализовали потребителям опытную партию продукта.

Российские заказчики высоко оценили качество порошка оксинитрата циркония производства АО ЧМЗ, отметили его высокую химическую чистоту и скорость растворения в воде и кислотах, а также низкое содержание гафния (менее 50 ppm). Ключевое конкурентное преимущество Чепецкого механического завода: полный цикл производства продукта и сертифицированная система контроля качества на каждом этапе.

«Научно-технологические решения, предложенные командой предприятия, позволят выпускать на опытно-промышленном участке завода до 10 тонн порошка оксинитрата циркония в год. В перспективе планируется выйти на промышленные мощности до нескольких десятков тонн в год порошка ОНЦ высокой чистоты с содержанием циркония не менее 30%", — подчеркнул генеральный директор АО ЧМЗ Сергей Чинейкин.

«В рамках импортозамещения мы планируем обеспечить российскую катализаторную промышленность особо чистыми компонентами на основе циркония, которые востребованы на современном рынке. При этом Топливная компания активно занимается развитием собственного направления в области продуктов и услуг для органического синтеза. В портфеле Топливной компании есть проекты по разработке химически активных компонентов катализаторов, переработке отработанных катализаторов и молибденового концентрата», — отметил директор бизнес-направления «Металлургия» АО «ТВЭЛ» Андрей Андрианов.

В планах АО ЧМЗ — проработка возможности выпуска других востребованных особочистых соединений циркония для российских производителей катализаторов.

Для справки:

Чепецкий механический завод (АО ЧМЗ, г. Глазов) выпускает конструкционные материалы и комплектующие для тепловыделяющих сборок, продукцию для предприятий атомной энергетики, химической, нефтегазовой и медицинской отраслей промышленности. АО ЧМЗ — крупнейший в мире и единственный в России производитель изделий из циркония и его сплавов, гафния, кальция и низкотемпературных сверхпроводящих материалов. Занимает ведущие позиции в производстве ниобия, титана и сплавов на его основе. Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом».

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. ТВЭЛ является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана.

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии.