ОДК изготовила газоперекачивающие агрегаты для Заполярного месторождения

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Рыбинское АО «ОДК-Газовые турбины» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) приступило к отгрузке четырех газоперекачивающих агрегатов ГТН-16Р мощностью 16 мегаватт каждый для второй очереди Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения ООО «Газпром добыча Ямбург"

Ввод в эксплуатацию газоперекачивающих агрегатов на Заполярном месторождении будет осуществлен в 2021 году.

«Новые агрегаты были усовершенствованы согласно пожеланиям наших партнеров. В их конструкции использованы новаторское решения, повышающие надежность и технико-экономические показатели оборудования. Например, это касается принципов подогрева циклового воздуха», — сообщил заместитель генерального директора по энергетическим и промышленным программам ОДК Сергей Михайлов.

В основе ГТН-16Р использованы высокоэффективные газотурбинные двигатели ПС-90ГП-2 производства АО «ОДК-Пермские моторы».

АО «ОДК-Газовые турбины» поставляет газоперекачивающее оборудование для Заполярного месторождения с 2014 года. За это время на объект поставлено 20 газоперекачивающих агрегатов ГПА −16 подобного типа.

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Фото: Газпром добыча Ямбург. Газоперекачивающий агрегат на ДКС. Заполярное месторождение.

Заполярное нефтегазоконденсатное месторождение является одним из крупнейших по объему запасов и самым мощным по добыче газа в России. Открыто в 1965 году в южной части Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа, в 220 км от Нового Уренгоя. Начальные запасы (категории С1+С2) — более 3,5 трлн куб. м газа, около 80 млн тонн газового конденсата и нефти (извлекаемые). Проектная мощность — 130 млрд куб. м газа в год.