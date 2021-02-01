Двухзвенные снегоболотоходы «Алеут» поступили на вооружение ВВО в Бурятии

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На вооружение танкового соединения Восточного военного округа поступили двухзвенные гусеничные плавающие снегоболотоходы высокой проходимости ГАЗ-3344-20 «Алеут».

Вездеход «Алеут» выполнен по модульной схеме: переднее звено — энергетический модуль, в котором могут перевозиться 5 человек, включая водителя, заднее звено — трансформируемый пассажирский модуль вместимостью 15 человек, который может быть легко переоборудован под спальный, медицинский блок или командный пункт, его полезная нагрузка составила 2500 кг.

«Алеут» оснащен хорошо зарекомендовавшим себя дизельным двигателем производства, автоматической коробкой передач и простыми органами управления, как у грузового автомобиля.

Температурный режим эксплуатации составляет от минус до плюс 50 градусов по Цельсию и отлично подходит к местному резко-континентальному климату. ГАЗ-3344-20 способен преодолевать водные преграды. Движение на плаву осуществляется при помощи гусеничного движителя. Машина оснащена предпусковым подогревателем двигателя и топлива, оборудована системой обогрева салонов.

Новейшие «Алеуты» будут выполнять целый комплекс задач в ходе проведения боевой подготовки танкового соединения.