Окская судоверфь начала резку металла на первый краболов-процессор проекта 5712Р

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«Окская судоверфь» 29 января 2021 года начала резку металла для строительства краболова-процессора для нового флота ГК «Русский Краб», который компания строит в рамках программы инвестиционных квот. Об этом сообщает пресс-служба Группы компаний.

Судно по проекту 5712Р станет первым в серии из трех процессоров. Первый краболов-процессор планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году.

Суда нового флота, предназначенные для лова краба и его переработки в варено-мороженную продукцию, будут работать в бассейнах Охотского и Берингова морей.

Проект 5712Р разработан компанией «Дамен Инжиниринг» (г. Санкт- Петербург) в соответствии с техническим заданием и при участии специалистов ГК «Русский Краб».

Отмечается, что в числе ключевых преимуществ проекта — увеличенная в 2 раза мощность по добыче, переработке и хранению замороженной продукции, использование современных материалов с высоким заложенным ресурсом, наличие просторного жилого блока для экипажа, по уровню комфорта соответствующего мировым стандартам.

Основные характеристики судна проекта 5712P:

длина — 57,70 м,

ширина — 12,60 м,

автономность — 40 дней,

скорость полного хода — 12,3 уз.,

мощность главного двигателя — 1600 кВт,

мощность носового подруливающего устройства — 400 кВт,

вместимость экипажа — 32 чел.,

переработка и выпуск готовой продукции в сутки — 15 тонн,

объем морозильного трюма — 500 куб. м.

Напомним, Группа компаний (ГК) «Русский краб» подписала контракты с Онежском судостроительном заводом (г. Петрозаводск, Республика Карелия) и Окской судоверфью (г. Навашино, Нижегородская область) на строительство краболовных судов.

В соответствии с контрактами в период с 2020 по 2024 годы для ГК «Русский краб» будет построено 10 судов двух типов: семь для вылова и перевозки живого краба (живовозы) и три краболова-процессора, оборудованных перерабатывающей фабрикой по производству сыро-мороженной и варёно-мороженной продукции из краба. Живовозы будут построены на Онежском заводе, процессоры — на Окской верфи.

ГК «Русский Краб» — одна из ведущих крабопромысловых компаний России, крупнейшая на Дальнем Востоке. Добычу крабов осуществляет собственный флот компании в количестве 20 судов. В 2021 году группа владеет правами на добычу 12,86 тыс. тонн крабов в подзонах северо-западной части Тихого океана, что составляет наибольшую в Дальневосточном бассейне долю квот — 19. «Русский Краб» экспортирует живую и варено-мороженую продукцию в Китай, Южную Корею, Японию и США.