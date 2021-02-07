Новгородское предприятие выпустило новые модели полуприцепов

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В конце января 2020 новгородский производитель автомобильной прицепной техники «Meusburger Новтрак» изготовил и отправил заказчику новую модель 8-осного низкорамного полуприцепа грузоподъемностью до 80 тонн.

В комплектацию новой модели входят три пары приставных алюминиевых аппарелей: одна пара предназначена для заезда техники на верхнюю секцию (грузоподъёмностью 10 т); две пары аппарелей для заезда техники на полуприцеп грузоподъемностью 32 т (для более лёгкой техники) и 70-80 тонн (для тяжеловозных грузов).

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Компания выпускает типовые и эксклюзивные модели полуприцеп-тралов, в частности низкорамные полуприцепы с передним и задним заездом, раздвижные низкорамные полуприцепы, высокорамные тралы, а также прицеп-тралы.

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В ноябре 2020 года компания представила новую модель полуприцеп-сортиментовоза SH-345 грузоподъемностью 39 тонн, предназначенную для эксплуатации с европейским тягачом с колесной формулой 6×4.

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В настоящий момент компания освоила выпуск шести моделей прицепов (одна двухосная, одна трехосная и четыре четырехосных) для перевозки длинномерного груза (сортимента), а также семь моделей полуприцепов-сортиментовозов (одна двухосная, три трехосных и три четырехосных).

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В сентябре 2020 года компания выпустила новую двухосную модель бортового полуприцепа для тяжелых дорожных условий SP-272 грузоподъемностью 48 тонн, оборудованную фитингами под 40-футовый контейнер и под два 20-футовых контейнера.