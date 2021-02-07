Поставлена крупная партия бортовых грузовиков Камаз с КМУ-150 для филиалов Ростелекома

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Крупная партия кранов-манипуляторов КМУ-150 ГАЛИЧАНИН в комплектации 3 в 1 (КРАН-ПОДЪЕМНИК-БУРИЛЬНАЯ МАШИНА) в количестве 25-ти единиц реализована в филиалы крупнейшей телекоммуникационной компании ПАО «РОСТЕЛЕКОМ». Филиалы расположены в Северо-Западном, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном Федеральных округах.

Комплектация крана-манипулятора максимально адаптирована в соответствии со спецификой эксплуатации на энергетических объектах. Краноманипуляторная установка КМУ-150 грузоподъемностью 7 тонн с грузовым моментом 15 тм и длиной стрелы 19,0 м подходит для проведения строительных и погрузочных работ. Стрела изготовлена из высокопрочной стали S700. Зона работы крана 360°. Грузовысотные характеристики на высоте. В режиме ПОДЪЕМНИК оператор может проводить монтажные работы на высоте до 22,0 м. Рабочая платформа оборудована механизмом поворота на 90° в обе стороны для удобного позиционирования рядом с объектом. Заметим! Подъемник изготовлен по ГОСТ-34443-2018, а рабочая платформа сертифицирована по ТР ТС 010/2011. В режиме БУРИЛЬНАЯ МАШИНА оператор может проводить буровые работы для установки опор. Максимальная глубина бурения составляет 8,0 м, максимальный вылет до 6,5 м. Крановые, подъемные и буровые операции выполняются с помощью пульта дистанционного управления. Оператор может находиться вблизи груза и контролировать его движение, установку или монтаж. Верхний пост управления оборудован мягким, регулируемым креслом оператора для комфортной работы.

Учитывая регионы эксплуатации и дорожные условия, выбраны вездеходные шасси КАМАЗ-43118 (6×6) — надежные и неприхотливые, хорошо зарекомендовавшие себя в работе на севере.

Кузов шасси дополнительно оборудован ложементами для перевозки опор и труб.

Краноманипуляторная установка КМУ-150 в комплектации 3 в 1 полностью изготовлена в заводских условиях на Галичском автокрановом заводе. Решение для перевозки специфического оборудования и монтаж манипуляторов на шасси выполнены силами компании-партнера «КРАН центр КАМАЗ».