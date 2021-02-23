В Мексику прибыла первая партия вакцины «Спутник V»

@embrusiamexico © clck.ru

В понедельник 22 февраля 2021 года, первая партия российской вакцины «Спутник V» прибыла в Мексику, об этом сообщил через Титтер канцлер Мексики. Самолет «Британских Авиалиний (British Airways)» из Домодедово с грузом вакцины приземлился в Мехико в международном аэропорту имени Бенито Хуареса в 23:00 (03:00 мск).

Это первая партия из 24 миллионов доз вакцины «Спутник V», приобретенных Мексикой для вакцинации 12 миллионов граждан. Распространением вакцины на территории Мексики будет заниматься мексиканская государственная компания, производитель и продавец биологических и медицинских материалов. Минздрав Мексики намерен начать вакцинацию российской вакциной сегодня, 23 февраля.

Новость дополняется

3 февраля Министерство здравоохранения Мексики и РФПИ заключили соглашение на поставку вакцины «Спутник V». В рамках соглашения, первый контракт на поставку и дистрибуцию партий вакцины «Спутник V» в Мексику заключен 15 февраля 2021 года.

Самолет «Британских Авиалиний (British Airways)» из Домодедово с грузом вакцины приземлился в Мехико в 23:00 (03:00 мск) в международном аэропорту имени Бенито Хуареса. Самолет встречали представители правительства Мексики, представитель российского посольства, мексиканские государственные чиновники и журналисты.

@Birmex © clck.ru

© clck.ru

@GobiernoMX © clck.ru

Из самолета выгрузили четыре контейнера, каждый с 50.000 доз вакцины.

@embrusiamexico © clck.ru

@GobiernoMX © clck.ru

@GobiernoMX © clck.ru

@GobiernoMX © clck.ru

@Birmex © clck.ru

© clck.ru

© clck.ru

@GobiernoMX © clck.ru

Видео

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/MtX-Joo7alg

© clck.ru

Вакцина «Спутник V» в настоящее время разрешена или зарегистрирована в следующих странах:

Россия, регистрация 11.08.2020, Минздрав РФ, Белоруссия, регистрация 21.12.2020, Министерство здравоохранения Беларуси, Аргентина, регистрация 23.12.2020, Национальное управление по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями Аргентины (ANMAT), Сербия, регистрация 31.12.2020, Агентство по медикаментам Сербии, Боливия, регистрация 06.01.2021, Государственное агентство по лекарствам и технологиям в сфере здравоохранения Многонационального государства Боливия, Алжир, регистрация 11.01.2021, Национальное агентство фармацевтической продукции, Палестина, регистрация 11.01.2021, Министерство здравоохранения Государства Палестина, Венесуэла, регистрация 13.01.2021, Министерством здравоохранения Боливарианской Республики Венесуэла, Парагвай, регистрация 15.01.2021, Министерство здравоохранения Парагвая, Туркмения, регистрация 18.01.2021, Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, Венгрия, регистрация 21.01.2021, Национальный институт фармакологии и питания Венгрии, ОАЭ, регистрация 21.01.2021, Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ, Иран, регистрация 26.01.2021, Министерство здравоохранения Ирана, Гвинея, регистрация 29.01.2021, Национальное управление фармацевтики и лекарственных средств Республики Гвинея, Тунис, регистрация 30.01.2021, Министерство здравоохранения Туниса, Армения, регистрация 01.02.2021, Министерство здравоохранения Армении, Мексика, регистрация 03.02.2021, Комитет по новым молекулам Федеральной комиссии по защите от санитарных рисков (Cofepris), Никарагуа, регистрация 03.02.2021, Министерство здравоохранения Никарагуа, Бразилия, регистрация 03.02.2021, Национальное агентство наблюдения за здоровьем (Anvisa), Ливан, регистрация 05.02.2021, Министерство здравоохранения Ливана, Республика Сербская, Босния и Герцеговина, регистрация 05.02.2021 Министерством здравоохранения Республики Сербской и 08.02.2021 регистрация в Агентстве по лекарственным средствам Боснии и Герцеговины, Мьянма, регистрация 06.02.2021, решение о регистрации в рамках ускоренной процедуры принял исполняющий обязанности главы государства старший генерал, Пакистан, регистрация 09.02.2021, Управление по контролю за лекарственными средствами Пакистана (Drug Regulatory Authority of Pakistan, DRAP). Ранее 22.01.2021 года Комитет DRAP выдал Разрешение на экстренное использование вакцины «Спутник V» в Пакистане. Монголия, регистрация 09.02.2021, Министерство здравоохранения Монголии, Бахрейн, регистрация 10.02.2021, Государственным управлением в сфере здравоохранения Королевства Бахрейн (National Health Regulatory Authority, NHRA) Черногория, регистрация 11.02.2021, Институт лекарственных средств и медицинских изделий Черногории (Institut za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, CInMED), Сент-Винсент и Гренадины, регистрация 12.02.2021, Управлением главного врача Сент-Винсент и Гренадин, Казахстан, регистрация 12.02.2021, Министерство здравоохранения Республики Казахстан, Узбекистан, регистрация 17.02.2021, Службой санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана, Габон, регистрация 17.02.2021, Министерством здравоохранения Габона, Сан-Марино, регистрация 19.02.2021, Министерством здравоохранения Сан-Марино, Гана, регистрация 20.02.2021, Министерством здравоохранения Республики Гана, Сирия, регистрация 22.02.2021, Министерством здравоохранения Сирии, Киргизия, регистрация 23.02.2021, Министерством здравоохранения Киргизии,

Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов: