В Мексику прибыла первая партия вакцины «Спутник V»
В понедельник 22 февраля 2021 года, первая партия российской вакцины «Спутник V» прибыла в Мексику, об этом сообщил через Титтер канцлер Мексики. Самолет «Британских Авиалиний (British Airways)» из Домодедово с грузом вакцины приземлился в Мехико в международном аэропорту имени Бенито Хуареса в 23:00 (03:00 мск).
Это первая партия из 24 миллионов доз вакцины «Спутник V», приобретенных Мексикой для вакцинации 12 миллионов граждан. Распространением вакцины на территории Мексики будет заниматься мексиканская государственная компания, производитель и продавец биологических и медицинских материалов. Минздрав Мексики намерен начать вакцинацию российской вакциной сегодня, 23 февраля.
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3 февраля Министерство здравоохранения Мексики и РФПИ заключили соглашение на поставку вакцины «Спутник V». В рамках соглашения, первый контракт на поставку и дистрибуцию партий вакцины «Спутник V» в Мексику заключен 15 февраля 2021 года.
Самолет «Британских Авиалиний (British Airways)» из Домодедово с грузом вакцины приземлился в Мехико в 23:00 (03:00 мск) в международном аэропорту имени Бенито Хуареса. Самолет встречали представители правительства Мексики, представитель российского посольства, мексиканские государственные чиновники и журналисты.
Из самолета выгрузили четыре контейнера, каждый с 50.000 доз вакцины.
Видео
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/MtX-Joo7alg
Вакцина «Спутник V» в настоящее время разрешена или зарегистрирована в следующих странах:
- Россия, регистрация 11.08.2020, Минздрав РФ,
- Белоруссия, регистрация 21.12.2020, Министерство здравоохранения Беларуси,
- Аргентина, регистрация 23.12.2020, Национальное управление по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями Аргентины (ANMAT),
- Сербия, регистрация 31.12.2020, Агентство по медикаментам Сербии,
- Боливия, регистрация 06.01.2021, Государственное агентство по лекарствам и технологиям в сфере здравоохранения Многонационального государства Боливия,
- Алжир, регистрация 11.01.2021, Национальное агентство фармацевтической продукции,
- Палестина, регистрация 11.01.2021, Министерство здравоохранения Государства Палестина,
- Венесуэла, регистрация 13.01.2021, Министерством здравоохранения Боливарианской Республики Венесуэла,
- Парагвай, регистрация 15.01.2021, Министерство здравоохранения Парагвая,
- Туркмения, регистрация 18.01.2021, Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана,
- Венгрия, регистрация 21.01.2021, Национальный институт фармакологии и питания Венгрии,
- ОАЭ, регистрация 21.01.2021, Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ,
- Иран, регистрация 26.01.2021, Министерство здравоохранения Ирана,
- Гвинея, регистрация 29.01.2021, Национальное управление фармацевтики и лекарственных средств Республики Гвинея,
- Тунис, регистрация 30.01.2021, Министерство здравоохранения Туниса,
- Армения, регистрация 01.02.2021, Министерство здравоохранения Армении,
- Мексика, регистрация 03.02.2021, Комитет по новым молекулам Федеральной комиссии по защите от санитарных рисков (Cofepris),
- Никарагуа, регистрация 03.02.2021, Министерство здравоохранения Никарагуа,
- Бразилия, регистрация 03.02.2021, Национальное агентство наблюдения за здоровьем (Anvisa),
- Ливан, регистрация 05.02.2021, Министерство здравоохранения Ливана,
- Республика Сербская, Босния и Герцеговина, регистрация
05.02.2021Министерством здравоохранения Республики Сербской и 08.02.2021регистрация в Агентстве по лекарственным средствам Боснии и Герцеговины,
- Мьянма, регистрация 06.02.2021, решение о регистрации в рамках ускоренной процедуры принял исполняющий обязанности главы государства старший генерал,
- Пакистан, регистрация 09.02.2021, Управление по контролю за лекарственными средствами Пакистана (Drug Regulatory Authority of Pakistan, DRAP). Ранее
22.01.2021года Комитет DRAP выдал Разрешение на экстренное использование вакцины «Спутник V» в Пакистане.
- Монголия, регистрация 09.02.2021, Министерство здравоохранения Монголии,
- Бахрейн, регистрация 10.02.2021, Государственным управлением в сфере здравоохранения Королевства Бахрейн (National Health Regulatory Authority, NHRA)
- Черногория, регистрация 11.02.2021, Институт лекарственных средств и медицинских изделий Черногории (Institut za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, CInMED),
- Сент-Винсент и Гренадины, регистрация 12.02.2021, Управлением главного врача Сент-Винсент и Гренадин,
- Казахстан, регистрация 12.02.2021, Министерство здравоохранения Республики Казахстан,
- Узбекистан, регистрация 17.02.2021, Службой санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана,
- Габон, регистрация 17.02.2021, Министерством здравоохранения Габона,
- Сан-Марино, регистрация 19.02.2021, Министерством здравоохранения Сан-Марино,
- Гана, регистрация 20.02.2021, Министерством здравоохранения Республики Гана,
- Сирия, регистрация 22.02.2021, Министерством здравоохранения Сирии,
- Киргизия, регистрация 23.02.2021, Министерством здравоохранения Киргизии,
Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:
- twitter.com Marcelo Ebrard C.,
- twitter.com Embajada de Rusia en México,
- twitter.com Birmex,
- www.facebook.com BIRMEXLabs,
- twitter.com NoticiaMex,
- twitter.com GobiernoMX,
- twitter.com SSalud_mx,
- www.kommersant.ru,
- tass.ru,
- www.jornada.com.mx,
- www.facebook.com SecretariadeSaludMX,
- actualidad.rt.com,
- ,
- twitter.com sputnikvaccine,
- sputnikvaccine.com/rus/
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