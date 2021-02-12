Россия нарастила экспорт продукции АПК до $ 30,4 миллиарда

За прошлый год Россия экспортировала продукции АПК на $30,395 млрд. Таковы данные Минсельхоза. В 2019 году экспорт был $25,6 млрд. В натуральном выражении в 2020-м за границу было поставлено 78 млн 545,1 тысяч тонн сельхозпродукции и продовольствия.

Больше всего было экспортировано зерна — 48,654 млн тонн на $ 10,1 млрд. Экспорт масложировой продукции достиг 8,026 млн тонн на $ 4,878 млрд, мясной — 524,9 тыс. тонн на $ 885,3 млн, молочной — 206,7 тыс. тонн на $ 317,9 млн.Рыбы и морепродуктов было экспортировано 2,26 млн тонн на $ 5,328 млрд, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — 9,469 млн тонн на $ 4,496 млрд.

В числе главных покупателей российского зерна были Египет, Саудовская Аравия и Турция. Масложировая продукция экспортировалась в основном в Индию, Китай и Турцию, мясная — во Вьетнам, КНР и Украину (ЛДНР). Среди ключевых закупщиков молочных продуктов были Белоруссия, Казахстан и Украина, рыбы и морепродуктов — Китай, Нидерланды и Южная Корея, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — Белоруссия, Казахстан и Узбекистан.

В процентном выражении 33% приходится на зерновые, 16% — на водные биоресурсы, 15% — на растительные масла, 6% — это маслосемена, 5% — корма для животных и шорт.

Интересно заметить, что если у Минсельхоза данные по экспорту продукции АПК из России составляют 30,3 млрд долл., то по данным ФТС эта сумма меньше -- 29,1 млрд долл. При этом импорт АПК составил 29,4 млрд долл. Таким образом отрицательное сальдо торговли продовольствием составило 0,4 млрд долл., что является историческим наиболее низким значением.