В якутском селе Верхневилюйск открыто реконструированное здание аэропорта

© sakha.gov.ru

В селе Верхневилюйск 10 февраля состоялось торжественное открытие здания аэропорта после реконструкции, проведённой в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Реконструкцию аэропорта провели по проекту «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Работы велись с 2019 по 2020 годы. Общий объём финансирования проекта составил 283,3 млн рублей.

Раньше пассажиров обслуживали в служебно-пассажирском здании, построенном в 1961 году. Оно не соответствовало требованиям федеральных авиационных правил. Расходный склад горюче-смазочных материалов также был изношен из-за длительной эксплуатации. Оба объекта снесли и построили заново.

Новое служебно-пассажирское здание имеет пропускную способность 35 пассажиров в час. Здесь расположены буфет, комната матери и ребёнка, зона досмотра, помещение для хранения изъятого багажа и зона ожидания. В расходном складе может храниться 240 куб. м горюче-смазочных материалов. Также в рамках реконструкции аэропорта сделано ограждение с контрольно-пропускным пунктом. Взлётно-посадочная полоса имеет грунтовое покрытие.

Аэропорт, который является филиалом ФКП «Аэропорты Севера», принимает воздушные суда III-IV класса — самолёты Ан-26, Ан-24, Л-410, вертолёты, обеспечивает внутриулусные авиаперевозки на воздушных судах Ан-2, Ми-8 АО «Авиакомпания «Полярные авиалинии».

По комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в этом году завершится реконструкция аэропортовых комплексов Олекминска и Жиганска, а в 2022 году — городов Нерюнгри, Вилюйск и селах Сангар, Белая Гора, Депутатский, Хандыга.