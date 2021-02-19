Производственный комплекс «СММ-Тяжмаш» вышел на проектную мощность

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ООО «СММ-Тяжмаш» — производственный комплекс, расположенный в г. Сосновый Бор Ленинградской области, специализирующийся на изготовлении оборудования и металлоконструкций тяжелой грузоподъемной техники, включая проектирование, изготовление, проверку качества изделий, покраску, доставку и монтаж.

Запуск «СММ-Тяжмаш» в 2018 году стал важным этапом стратегического плана компании по локализации производственных мощностей на территории Ленинградской области.

Управление предприятием осуществляет Группа компаний (ГК) «СММ».

С момента основания ГК «СММ» приобретено новое высокотехнологичное оборудование, которое дополнило производственные мощности завода «СММ-Тяжмаш»:

— горизонтальный фрезерно-расточной станок PAMA Speedram 4000 / позволяет с высокой точностью (IT6 и выше) обрабатывать крупногабаритные и тяжелые (до 100т) детали/

— машины плазменной резки ESAB, Messer /обеспечивают высокое качество и скорость резки металлов/

— горизонтально-расточной станок UNION BFP 130/7 с ЧПУ/зона обработки 11 м/

— станок токарно-винторезный 1М65 /обработка деталей диаметром до 1000 мм и длиной до 3000 мм/

— дробеструйная камера (ДхШхВ 48×9×7м) /очистка металлических изделий/

— малярный цех (ДхШхВ 48×10×7м)

— 2 автомобильных крана г/п 55 и 100 т /выполнение монтажных работ/

— 20 мостовых кранов г/п от 20 до 50 т /подъем и перемещение крупногабаритных деталей/

На текущий момент объем инвестиций по приобретенному оборудованию составил более 750 млн руб., а общий объем инвестиций в «СММ-Тяжмаш» за последние 3 года превысил 1 млрд руб.

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Ввод в эксплуатацию приобретенного оборудования позволил компании выполнять все необходимые операции, связанные с производственным процессом самостоятельно, не привлекая подрядные организации. На 2021 год запланирован объем производства металлоконструкций- 6 тыс. тонн. Общая численность сотрудников на предприятии — 225, включая инженерно-технических работников 41 и 184 сотрудников рабочих специальностей.

Размер производственных площадей «СММ-Тяжмаш» составляет 42 тыс.кв.м, в том числе крытые цеха 20 тыс.кв.м и открытые площади 22 тыс.кв.м. На территории предприятия проходят собственные железнодорожные пути, связанные с магистральными. Это позволяет осуществлять доставку крупногабаритных деталей железнодорожным транспортом.

Период окупаемости проекта производственного комплекса «СММ-Тяжмаш», по мнению руководства ГК «СММ», составит 7 лет. Данный проект направлен на повышение эффективности деятельности и на выполнение стратегических целей, стоящих перед компанией.

Напомним, что в 2017 году ГК «СММ» также запущен производственный комплекс «СММ-Электро» (размер производственных площадей 5 тыс. кв. м), специализирующийся на разработке и выпуске автоматизированных систем управления электроприводами, устройствами распределения электроэнергии и гидрооборудования.

Реализация проекта по запуску производственных комплексов осуществляется полностью за счет собственных средств ГК «СММ».

Создание и оснащение новых производств высокотехнологичным оборудованием позволят ГК «СММ» сосредоточить у себя все этапы изготовления грузоподъемной техники от разработки рабочей-конструкторской документации до выпуска готовой единицы техники, а также контролировать качество выполняемых работ и всех поступающих материалов на каждом этапе.

© zaosmm.ru

© zaosmm.ru