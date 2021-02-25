В Уфе «УТТЗ» тестирует новый троллейбус с кузовом от автобуса МАЗ

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На днях жители Черниковки (жилой район, в северной части города Уфы) могли видеть новый троллейбус, припарковавшийся на площади у бывшего ДК Орджоникидзе. В ближайшее время на уфимские улицы должны выйти первые 10 современных машин.

Сейчас машины, выпущенные Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом, проходят обкатку, скоро их передадут городу.

«Новый троллейбус марки „Горожанин“ спроектирован в сотрудничестве с Минским автозаводом, мы использовали их кузов, - рассказал генеральный директор УТТЗ Денис Рассадников. — Машина адаптирована под потребности Уфы. Так, на случай сильных морозов в салоне установлены дополнительные печки, предусмотрена возможность монтажа кондиционеров, во время поездки по протяжённому маршруту пассажиры смогут подзарядить свои гаджеты — для этого имеются специальные разъёмы. Троллейбусы низкопольные: внутрь без труда попадут люди с ограниченными возможностями, мамы с колясками, велосипедисты».

По вместительности и комфорту новые машины существенно превосходят разнокалиберные маршрутки и не уступают большим автобусам. Каждый троллейбус рассчитан на 92 пассажира, в салоне 31 сидячее место. Машина приятно удивляет плавностью хода и отсутствием шума в салоне. Пассажирские сиденья прочные, антивандальные, они упираются не в пол, а в стену, что делает уборку салона более удобной.

Разработчики позаботились о рабочем месте водителя, превратив его в современный компьютерный центр управления. Находиться здесь одно удовольствие: мягкое кресло настраивается автоматически, перед глазами — сенсорная приборная панель, регулируемый руль, разнообразные датчики. Остановки объявляет автоинформатор, работает Wi-Fi, над лобовым стеклом — небольшой монитор, куда выводится изображение с расположенных в салоне камер, в режиме реального времени оно передаётся в диспетчерскую.

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Всё очень удобно, продуманно, машина красивая, современная, работать на ней одно удовольствие, — делится впечатлениями водитель троллейбуса с двадцатилетним стажем Римма Фаткуллина.- Начинала я ещё на старых троллейбусах «ЗиУ», так называемых «кузнечиках». Зимой в них было очень холодно, постоянно приходилось возиться с контакторами. Сейчас поднимать и опускать штанги можно не выходя из кабины, с пульта управления. Внутри тепло, комфортно, удобно, для водителя это главное".

Важное преимущество «Горожанина» — приличный запас хода, благодаря которому он может объезжать пробки, продолжать движение при отсутствии тока в контактной сети, проехать там, где вообще нет проводов. Это позволяет сделать несколько рейсов по любому из городских маршрутов, например, проспект Октября в Уфе можно объехать дважды. Появляется возможность прокладывать новые маршруты там, где нет сети, причём без дополнительных расходов.

«Можно организовать троллейбусное движение на участках, где его раньше не было. Например, на улице Сельской Богородской есть участок протяжённостью 6 км, в сторону Сипайлово, где контактная сеть не подключена к тяговой подстанции. Наши машины смогут ходить там, — продолжает Денис Рассадников.- „Горожанин“ способен легко объехать участок, где идёт ремонт дороги, не придётся перекрывать троллейбусное движение. Заряжается аккумулятор во время движения машины в обычном режиме, от контактной сети. Конечно, решать, как использовать наши троллейбусы, будут городские власти, но возможности открываются интересные».

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Преимущества выпускаемых в Уфе троллейбусов уже оценили жители Альметьевска, Иваново, Чебоксар, Новокузнецка, Ростова-на-Дону. Предприятие работает с 2015 года, и его продукция уже неплохо зарекомендовала себя. Сейчас заводчане выполняют контракт на выпуск 68 машин для Чебоксар. Этот город, наверное, один из самых «троллейбусных» в стране: 60% перевозок здесь приходится на долю электротранспорта. Экологичный и эффективный способ решения транспортной проблемы оценили в Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре и других городах, жители которых кошельком голосуют за электротранспорт. Там, где пошли по пути ликвидации трамвайно-троллейбусного сообщения, задумываются о его восстановлении, но ломать — не строить, потребуются огромные затраты.

По мнению Дениса Рассадникова, наличие в мегаполисе троллейбусной сети, помимо собственно перевозки пассажиров, играет статусную роль — это важный атрибут современного города и хорошая возможность снизить объёмы вредных выбросов за счёт сокращения парка старых, чадящих автобусов, уменьшения частоты поездок на личных автомобилях.

Уже сейчас очевидна потребность республики в обновлении парка электротранспорта. По оценкам специалистов, из полутора сотен уфимских троллейбусов примерно 90% выработали ресурс. Аналогичная ситуация и в Стерлитамаке, где машин более сотни. Получается, для модернизации потребуется примерно 300 машин.

«К развитию электротранспорта надо подходить системно — 10 троллейбусов не сделают революции, ощутимый эффект может дать замена всего парка. Для начала можно пустить новые машины по одному маршруту, чтобы уфимцы могли ощутить иное качество перевозок, — рассуждает директор завода.- Мы часто слышим, что электротранспорт перевозит мало пассажиров, но зачастую это происходит потому, что их „перехватывают“ дублирующие маршруты. Чтобы троллейбусы работали в полную силу, нужно организовать движение эффективно. Это позволит не только решить проблему снижения пассажиропотока, но и сдвинуть с мёртвой точки решение назревших транспортных проблем. Городу нужны выделенные полосы, парковки, современный экологический транспорт, „умные“ остановки, единая система оплаты и др. части системы, работающие в комплексе. Тогда горожане начнут пересаживаться с личных машин в автобусы, троллейбусы и трамваи».

На трамвайно-троллейбусном заводе рассчитывают на долгосрочное сотрудничество с Уфой и хотели бы наладить его с другим троллейбусным городом Башкирии — Стерлитамаком. Предприятие готово покрыть существующую потребность в машинах, но нуждается в гарантиях того, что его продукция будет востребована.

Предприятий, подобных УТТЗ, в России единицы, значит, Уфа может стать одним из драйверов развития российского троллейбуса и поставлять машины на экспорт. Пока же уфимские троллейбусы возят жителей других городов, но вскоре ситуация должна измениться.

В начале 2020 года предприятие представило на республиканском «Инвестчасе» проект развития производства электротранспорта, который с интересом восприняло руководство республики. Помимо выпуска троллейбусов он предусматривал и начало производства собственного, уфимского трамвая. Несмотря на то, что в планы вмешалась пандемия, завод не отказался от задуманного, занимается разработкой тележки для трамвая, продолжая, насколько это возможно, взаимодействие с зарубежными партнёрами. С дальнейшим ослаблением ограничений, проект вернётся в активную фазу.

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В следующем году уфимский троллейбус отметит 60-летний юбилей: 27 января 1962 года в городе открылось регулярное троллейбусное сообщение. Электротранспорт пришёлся по душе горожанам, в годы его расцвета бесшумные и вместительные машины ежегодно перевозили десятки миллионов человек. Сегодня троллейбусов на городских магистралях всё меньше. Хочется верить, что благодаря разработкам уфимского завода и выходом на линию новейших машин, столичный электротранспорт начнёт восстанавливать утраченные позиции.