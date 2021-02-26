Рекорды сельскохозяйственного экспорта России в 2020 г.

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Российский экспорт сельхозпродукции продолжает показывать высокие результаты, хотя и не каждый год в каждом сегменте оказывается рекордным. В 2020 г. экспорт первичной сельхозпродукции составил 17,8 млрд долл., увеличившись на 21% и значительно превзойдя прежний рекорд 2018 г. (16,4 млрд долл.). Ключевыми товарами экспорта были зерно (10,1 млрд долл.), рыба (2,37 млрд), морепродукты (1,82 млрд), маслосемена (1,68 млрд) и мясо (0,91 млрд), а также зернобобовые (0,35 млрд долл.).

Далее рассмотрим достижения по важным товарам.

Зерновые

Экспорт зерна в 2020 г. вырос на 24% и составил 48,7 млн т, что стало вторым результатом в истории, уступающим только рекорду 2018 г. (54,8 млн т). В стоимостном выражении экспорт также показал второй в истории результат — 10,1 млрд долл. (+28%) против 10,5 млрд в 2018 г. В мировом масштабе Россия в 2020 г. заняла четвёртое место по экспорту зерна.

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Основной вклад в рекордный результат внесла пшеница, экспорт которой составил 38,6 млн т (+21%), что уступает только абсолютному рекорду 2018 г. (44 млн т). Это пятый год подряд обеспечило России лидерство в поставках пшеницы на мировой рынок с долей примерно 20% (подробнее — здесь).

Экспорт ячменя в 2020 г. вырос на 52% и составил 6 млн т. Это новый исторический максимум, превзошедший пик 2018 г. (5,46 млн т). В стоимостном выражении экспорт составил 1086 млн долл. (+42%). На мировом рынке Россия второй раз в новейшей истории поднялась на второе место по экспорту ячменя (предыдущий — в 2015 г.), уступив только Франции.

Экспорт гречихи в 2020 г. составил 59 тыс. т (-8,6%). Это третий результат для современной России, а скорее всего, и за всё время, так как в ХХ в. спрос на гречку был очень локальным. В стоимостном выражении экспорт составил 29 млн долл. (+54%). В мире Россия четвёртый год подряд и пятый раз в современной истории выступила крупнейшим экспортёром гречихи.

Экспорт овса в 2020 г. составил 76 тыс. т, более высоким в новейшей истории он был только в предыдущем году (115 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил 14,5 млн долл. (-30%).

Масличные

Экспорт семян подсолнечника в 2020 г. вырос на 90% и составил 1376 тыс. т. Это второй результат в истории, уступающий только рекорду 1996 г. (1,78 млн т). В стоимостном выражении экспорт составил 565 млн долл. (рост в 2,2 раза). В мире Россия заняла второе место по экспорту подсолнечника, уступив Румынии.

Экспорт сои в 2020 г. вырос на 55% и составил 1389 тыс. т, что стало новым историческим максимумом (прежний пик — 956 тыс. т в 2018 г.). В стоимостном выражении экспорт составил 488 млн долл. (+74%). Россия входит в первую десятку стран-экспортёров сои, но на фоне лидеров практически незаметна.

Экспорт рапса в 2020 г. вырос на 63% и составил 720 тыс. т, что стало новым историческим максимумом (прежний пик — 495 тыс. т в 2018 г.). В стоимостном выражении экспорт составил 317 млн долл. (+79%). В мировом масштабе это место во второй пятёрке ведущих экспортёров.

Для сравнения: пиковый экспорт всех маслосемян СССР составил 405 тыс. т в 1968 г. при доминировании подсолнечника.

© Фото из открытых источников

Экспорт семян горчицы в 2020 г. вырос в 2,1 раза до 89 тыс. т. Это лучший результат как минимум за последние 25 лет (более ранних данных нет). В мировом масштабе Россия с 2017 г. занимает второе место по экспорту горчицы, уступая только многолетнему лидеру — Канаде. В стоимостном выражении экспорт составил 39,5 млн долл. (+71%).

Овощи

Экспорт картофеля в 2020 г. вырос на 27% и составил 423 тыс. т. Это новый исторический максимум. Основные поставки традиционно идут в Украину (Донбасс) и Азербайджан, в 2020 г. к ним добавился Узбекистан, существенные отгрузки были совершены в Туркмению, Молдавию, Белоруссию, Казахстан, Таджикистан и Грузию. В стоимостном выражении экспорт составил 50,3 млн долл. (+35%). В мире Россия заняла место в начале второго десятка стран-экспортёров картофеля.

Экспорт свежих овощей в 2020 г. вырос на 5,2% и составил 173 тыс. т. Это новый исторический максимум, хотя по мировым меркам показатель небольшой. Основной объём вывоза приходится на репчатый лук — 62 тыс. т, огурцы — 28 тыс. т, помидоры — 20 тыс. т, морковь — 18 тыс. т и кочанную капусту — 15 тыс. т. В стоимостном выражении экспорт составил 40,8 млн долл. (+26%). Экспорт овощей из России формируется главным образом спросом Донбасса, также в 2020 г. были осуществлены крупные отгрузки лука в Азербайджан, Грузию и Ирак и огурцов — в Белоруссию.

Для сравнения: СССР всех овощей и картофеля экспортировал в лучшие годы немногим более 100 тыс. т.

Рыболовство

Экспорт рыбы (не считая филе и приготовленной) в 2020 г. вырос на 8,4% и составил 1618 тыс. т, что стало новым историческим максимумом. В стоимостном выражении экспорт снизился на 5,3% и составил 2372 млн долл. (третий результат в истории).

К сожалению, почти вся рыба вывозится в мороженом виде. Основными экспортными видами в 2020 г. были: минтай — 793 тыс. т (+0,9%), сельдь — 216 тыс. т (+18%), треска — 144 тыс. т (+12%), тихоокеанские лососи — 115 тыс. т (-15%), сардины и шпроты — 96 тыс. т (+98%), камбала, палтус и прочие камбалообразные — 58 тыс. т (+15%), скумбрия — 50 тыс. т (+60%).

Помимо фиксируемого таможней экспорта, есть ещё поставки вне зон таможенного контроля, по которым организации отчитываются Росстату. Такой рыбы сейчас отгружается 300-350 тыс. т в год, в 2000-е гг. было в 3 раза больше, тогда как экспорт через таможню, наоборот, был небольшим. С учётом этих поставок, общий экспорт рыбы в 2020 г. составил 1943 тыс. т (+6,9%) на 2836 млн долл. (-6,3%) — чуть меньше рекорда 2018 г. по весу и третий результат в истории по стоимости.

В мире Россия немного уступает Норвегии по экспорту рыбы в тоннаже, но по стоимости проигрывает ей более чем в 2,5 раза и ещё уступает Швеции и Китаю.

Для сравнения: пиковый показатель экспорта СССР — 1041 тыс. т рыбы во всех видах в 1990 г.

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Экспорт разных морепродуктов (ракообразных, моллюсков и пр., не считая водоросли) составил 136 тыс. т (-7,8%), что уступает только прошлогоднему рекорду. При этом в стоимостном выражении экспорт вырос на 4,2% и составил 1819 млн долл., что стало новым историческим максимумом; рост связан с подорожанием крабов на мировом рынке. Поставок вне зон таможенного контроля в 2020 г. не было.

В отличие от рыбы, большое количество морепродуктов вывозится и в более дорогом свежем виде, в 2020 г. на такую продукцию пришлось около 30% экспорта в натуральном выражении. Основными экспортируемыми видами морепродуктов были крабы — 73,1 тыс. т (-0,3%), кальмары — 31,7 тыс. т (-5,4%), креветки — 12,8 тыс. т (-36%), морские ежи — 8,3 тыс. т (+1,6%) и гребешки — 4,2 тыс. т (-8,2%).

В мире по экспорту морепродуктов в тоннаже Россия находится в начале второго десятка стран, а по стоимости с 2019 г. занимает седьмое место.

© Фото из открытых источников

Животноводство

Экспорт мяса и субпродуктов (всех видов) в 2020 г. вырос на 50% до 544 тыс. т. Это очередной абсолютный рекорд! Годовой прирост — 181 тыс. т — также стал рекордным, он равен суммарному приросту за три предыдущих года. В целом, положительная динамика экспорта мяса отмечается с конца 2000-х гг. В стоимостном выражении экспорт вырос на 46% и составил 914 млн долл.

Основной объём вывоза приходится на мясо и субпродукты птицы — 295 тыс. т (+40%), свинину — 130 тыс. т (рост в 2,2 раза) и субпродукты скота — 88 тыс. т (+29%), заметными стали поставки говядины — 16 тыс. т (рост в 2,7 раза), прочих видов мяса (включая жир) вывозится в сумме 15 тыс. т. В мировом масштабе по экспорту мяса Россия поднялась в район 20-го места.

© Фото из открытых источников

Экспорт домашнего скота в 2020 г. вырос на 16% и составил 41 млн долл. Это новый абсолютный рекорд, за последние 4 года экспорт вырос почти впятеро. Данные в головах менее показательны, так как, помимо видовых различий, скот может быть породным и обычным: было вывезено около 150 тысяч овец, 55 тысяч свиней, 37 тысяч голов крупного рогатого скота и 6,5 тысяч лошадей.

Экспорт домашней птицы (живой) в 2020 г. вырос на 6,7% и составил 13,5 млн голов. У Российской Империи, судя по всему, экспорт был больше, но для последующего времени это рекорд. Правда, тогда живую птицу продавали в основном на еду (довезти животное было проще, чем мясо), а сейчас — на развод, в экспорте доминируют цыплята. Рост поставок продолжается девятый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 12,2 млн долл. (-10%).

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, Росстата, Trade Map и зарубежной внешнеторговой статистики и архивных статистических справочников.