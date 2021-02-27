Центру медицины катастроф Тульской области передано 40 новых автомобилей

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19.02.2021г. сотрудникам Центра медицины катастроф скорой и неотложной помощи (ЦМК) было передано 40 автомобилей. Новые машины поступили по линии Минпромторга РФ.

В прошлом году серьёзно обновился автопарк ЦМК. Всего по линии Минпромторга и за счёт регионального бюджета поступило более 100 машин. Сейчас возраст автопарка не превышает пяти лет.

В рамках программы модернизации первичного звена Тульской области будет выделено 7,5 млрд рублей.

Благодаря обновленному автопарку удалось значительно улучшить показатели доезда на вызовы. Бригады скорой помощи успевают доехать на место ДТП за 20 минут почти в 99% случаев (в ноябре 2020 года — 93,9%); на острый коронарный синдром — в 89,3% (в ноябре 2020 года — 74,3%), на инсульт — в 91,7% (в ноябре 2020 года — 73,4%).

В 2020 году для сокращения времени доезда в сельской местности было открыто три остановочных пункта в поселке Новогуровский Алексинского района поселках Лазарево Щекинского района и Мясново г. Тулы. В январе начал работу пункт в деревне Иваньково Ясногорского района. До конца февраля откроется еще один остановочный пункт в поселке Славный Арсеньевского района.