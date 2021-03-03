Новые детские сады открываются в регионах часть 1 ( 2021 г.)

Два новых детсада открыли в Иволгинском районе Бурятии © egov-buryatia.ru

Республика Бурятия

Два детских сада в селе Гурульба и улусе Хойтобэе в Иволгинском районе Бурятии построили в рамках реализации национального проекта «Демография».с. Гурульба

Два новых детсада открыли в Иволгинском районе Бурятии © egov-buryatia.ru

Новые детские сады рассчитаны на 280 мест каждый. Финансирование на строительство было предусмотрено по нацпроекту «Демография», из федерального бюджета было выделено по 314,8 млн рублей на каждый объект.

Два новых детсада открыли в Иволгинском районе Бурятии © egov-buryatia.ru

Два новых детсада открыли в Иволгинском районе Бурятии © egov-buryatia.ru

© egov-buryatia.ru

https://egov-bu...il.php?ID=99694

улус Хойтобэе

© vtinform.com

В селе Хойтобэе Иволгинского района Бурятии открыли первый в истории детский сад на 280 мест. Село основали еще в 1930-х годах прошлого века, сегодня в нем живет около 5 тысяч человек и большая часть семей с детьми.

© vtinform.com

© vtinform.com

© vtinform.com

https://vtinfor...w=1614590747000 ( фото )

Ярославская область

В Ярославле открылся новый детский сад на 220 мест © yarreg.ru

В Ярославле открывают три новых дошкольных учреждения. 24 февраля открыли двери ясли на улице Панина. Они стали первым открытым дошкольным учреждением в этом году. Всего таких будет пять. 25 февраля начал прием детей детский сад на улице Губкина. Он рассчитан на 220 мест, в нем установлено новейшее оборудование. Детский сад соответствует всем современным требованиям.

В Ярославле открылся новый детский сад на 220 мест © yarreg.ru

© yarreg.ru

https://yarreg....ad-na-220-mest/ (открытие)

Ямало-Ненецкий автономный округ

© sever-press.ru

2 марта в Салехарде открылся детский сад «Морошка», рассчитанный на 240 воспитанников. Здесь также есть ясельные группы для детей от 2 месяцев.Кроме игр и развлечений педагоги обучат ребятишек основам естественных наук, технологии, математике, инженерному искусству.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

https://sever-p...yj-detskij-sad/

Саратовская область

© gtrk-saratov.ru

Новый детский сад на 100 мест на ул. Провиантская г. Саратова открыл двери для своих воспитанников. Он был построен в 2020 году по национальному проекту «Демография». Ранее на этом месте располагалось старое здание детсада 1937 года постройки. Поэтому было принято решение возвести в центре города новое современное дошкольное учреждение.

© minobr.saratov.gov.ru

© minobr.saratov.gov.ru

© minobr.saratov.gov.ru

https://gtrk-sa...-proviantskaya/

http://minobr.s....ru/news/25971/

Республика Адыгея

© adygvoice.ru

Филиал детского сада № 7, расположенный в новом микрорайоне республиканской столицы по улице Якуба Коблева, принимает первых воспитанников.

© adygvoice.ru

Строительство дошкольного образовательного учреждения вместимостью 240 мест началось в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Демография». Сметная стоимость объекта, включая затраты на закупку необходимого оборудования, составила 719 млн руб. Средства были направлены из федерального и регионального бюджетов.

© adygvoice.ru

© adygvoice.ru

© adygvoice.ru

https://adygvoi...