Экспортные достижения ЛПК России в 2020 г.

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Российский экспорт продукции ЛПК в 2020 г., по предварительным данным, составил 11,9 млрд долл. Это третий результат в истории, рекорд 2018 г., когда на мировом рынке были аномально высокие цены на целлюлозно-бумажную продукцию, равняется 13,5 млрд долл. Товарная структура экспорта выглядела так: древесное сырьё — 1,19 млрд долл., древесное топливо — 0,33 млрд, пиломатериалы — 4,45 млрд, древесные плиты и фанера — 1,95 млрд, деревянные изделия — 0,38 млрд, целлюлоза и древомасса — 1,07 млрд, бумага и картон — 1,93 млрд, изделия из бумаги и картона — 0,49 млрд, прочие продукты и вторсырьё — 0,11 млрд долл.

Несмотря на сложности пандемийного года, по многим товарам ЛПК в 2020 г. зафиксированы очередные экспортные рекорды. Рассмотрим их в порядке нарастания степени переработки продукции.

Экспорт древесных пеллет и брикетов в 2020 г. вырос на 14% до 2,51 млн т. Это очередной исторический максимум. Рост, с некоторыми оговорками (продукция по-разному выделялась во внешнеторговом классификаторе), фиксируется всё нынешнее десятилетие. В стоимостном выражении экспорт составил 307 млн долл. (+5,1%). Россия прочно входит в пятёрку ведущих мировых экспортёров древесных пеллет и брикетов.

© Фото из открытых источников

Экспорт профилированных пиломатериалов (багет, паркетная доска и т. п. ) в 2020 г. вырос на 25% до 235 тыс. т, что стало повторением исторического рекорда 2018 г. В стоимостном выражении экспорт составил 130 млн долл. (+20%).

Экспорт клеёной фанеры в 2020 г. вырос на 3,6% до 2839 тыс. куб. м (с корректировкой ошибочного показателя по Южной Осетии в декабре). Это очередной исторический максимум, рост фиксируется 12-й год подряд! В стоимостном выражении экспорт составил 1154 млн долл. (+1,4%). По экспорту клеёной фанеры Россия в последние годы вышла на второе место в мире (уступая только Китаю), а с учётом фанерованных плит (в нашем экспорте почти не представлены) — делит второе-третье место с Индонезией.

Для сравнения: максимальный показатель экспорта клеёной фанеры СССР — 485 тыс. куб. м в 1987 г.

© Фото из открытых источников

Экспорт древесно-волокнистых плит в 2020 г. вырос на 1,2% до 160,5 млн кв. м (931 тыс. т), превзойдя исторический максимум 2018 г. В стоимостном выражении экспорт составил 319 млн долл. (-6,3%). В мировом масштабе Россия в 2020 г. заняла шестое место по экспорту древесно-волокнистых плит.

Для сравнения: максимальный показатель экспорта древесно-волокнистых плит СССР — 102,9 млн кв. м в 1987 г.

© Фото из открытых источников

Экспорт деревянной тары в 2020 г. вырос на 0,5% до 83 тыс. т, что стало максимумом с 1996 г. В стоимостном выражении экспорт составил 22,5 млн долл. (-1,4%).

Экспорт деревянных дверей и порогов вырос в 2020 г. вырос на 23% до 91 тыс. т. Это лучший результат, как минимум, в новейшей истории, а скорее всего, и за всё время (данных за советский период нет). В стоимостном выражении экспорт составил 106 млн долл. (+12%).

Экспорт химической целлюлозы в 2020 г. вырос на 13% до 2,32 млн т, что стало новым историческим максимумом (прежний пик — 2,14 млн т в 2016 г.). Основой экспорта является белёная хвойная целлюлоза (1517 тыс. т), в существенных объёмах вывозятся небелёная хвойная (426 тыс. т) и белёная лиственная (373 тыс. т) целлюлоза. В стоимостном выражении экспорт вырос на 37% и составил 1007 млн долл. (-0,5%). В мире Россия занимает девятое место по экспорту целлюлозы.

Для сравнения: максимальный показатель экспорта целлюлозы СССР — 1105 тыс. т в 1986 г.

© Фото из открытых источников

Экспорт таллового масла в 2020 г. вырос на 27% до 45,4 тыс. т. Это лучший результат с середины 1990-х гг., а возможно и за более длительный период. В стоимостном выражении экспорт составил 20,6 млн долл. (+33%). Последние 4 года Россия занимает третье место в мире по экспорту таллового масла.

Экспорт бумаги и картона в 2020 г. вырос на 15% до 3,71 млн т, седьмой год подряд обновляя исторический максимум. Абсолютный прирост экспорта — 480 тыс. т — стал рекордным за последние 25 лет. В стоимостном выражении экспорт составил 1929 млн долл. (-5,6%). Наибольший абсолютный рост показали различные виды упаковочных бумаги и картона, в первую очередь крафтлайнер (+272 тыс. т) и бумага для гофрирования (+237 тыс. т). Основными экспортными товарами в 2020 г. были газетная бумага (1062 тыс. т), крафтлайнер (612 тыс. т), бумага для гофрирования (334 тыс. т), мешочная бумага (325 тыс. т) и офисная бумага (238 тыс. т). В мире по общему экспорту бумаги и картона Россия в 2020 г. поднялась на 10-е место, а по крафтлайнеру — на третье, сохранив второе место по газетной бумаге (после Канады) и заняв третье место по мешочной бумаге.

Для сравнения: максимальный показатель экспорта бумаги и картона СССР — 1,25 млн т в 1987 г.

© Фото из открытых источников

Седьмой год подряд значительно вырос экспорт различных изделий из бумаги и картона. Суммарно он в 2020 г. составил 303 тыс. т (+9,1%) на 492 млн долл. (+7,9%) — оба показателя стали рекордными. В частности, экспорт тары и упаковки вырос восьмой год подряд, достигнув рекордного как минимум с 1994 г., а скорее всего, и за всё время, показателя в 140 тыс. т (+1,9%) на 191 млн долл. (+7,3%). Экспорт гигиенических и хозяйственных изделий (не считая подгузников и прокладок) существенно вырос третий год подряд — до 79 тыс. т (+25%), что стало очередным историческим максимумом, на 95,7 млн долл. (+19%). Экспорт обоев вырос шестой год подряд — до 28,6 тыс. т (+9,7%), что стало очередным историческим максимумом, на 108 млн долл. (+4,9%); в мире по экспорту обоев Россия входит в первую пятёрку стран.

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, Росстата, Trade Map и национальной внешнеторговой статистики.