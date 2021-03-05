Уралвагонзавод выпустил 40-тысячный инновационный вагон

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На Уралвагонзаводе (в составе Концерна УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех) состоялась церемония передачи 40-тысячного инновационного вагона модели 12-196-02 заказчику. Изделие с числом «40 000» на борту вышло с конвейера малярно-сдаточного цеха, после чего представителями ОАО «РЖД» и отдела технического контроля Уралвагонзавода был подписан паспорт вагона.

— Символично, что 40-тысячный инновационный полувагон выпущен в преддверии 85-летнего юбилея Уралвагонзавода. С самого начала своей истории тагильские конструкторы и вагоностроители шли на шаг впереди и задавали тон для всей отрасли. Всего за 85-летнюю историю с вагоносборочного конвейера Уралвагонзавода сошло более 1 миллиона 145 тысяч железнодорожных изделий, из них почти 50 000 — инновационных, — отметил и.о. главного инженера Павел Слободяник.

— Полувагон 12-196-02 на инновационных тележках с повышенной осевой нагрузкой разработан с учетом многолетнего опыта Уральского конструкторского бюро вагоностроения. В его конструкции воплотились все инновационные идеи и технические решения, созданные нашей конструкторской школой. Этот грузовой вагон полностью соответствует всем требованиям железнодорожной инфраструктуры и безопасности и всегда востребован заказчиками. А его модернизация идет непрерывно, — отметил генеральный директор ООО «УКБВ» Александр Баранов.

Сегодня Уралвагонзавод выпускает самый широкий спектр подвижного состава в России. Инновационные изделия составляют примерно половину портфеля заказов Уралвагонзавода. Кроме полувагонов 12-196-02, на УВЗ изготавливают и другие виды инновационной железнодорожной продукции: вагоны-хопперы, думпкары, платформы, цистерны.

Загрузка вагоносборочного производства Уралвагонзавода стабильная: уже сейчас план по производству подвижного состава составляет 15 тысяч вагонов всех типов. При этом продолжается контрактная работа. Кроме того, осваивается производство новых изделий, которые в самом ближайшем будущем выйдут на рынок пространства «1520». Это, например, платформа для перевозки контейнеров с увеличенными межремонтными показателями.

Справка:

Инновационные вагоны Уралвагонзавод выпускает с 2008 года, а модель 12-196-02 — с 2015 года. Этот полувагон занимает центральное место в продуктовой линейке инновационных изделий УВЗ. Четырехосный универсальный цельнометаллический, с торцевыми стенами и люками в полу, он обладает рядом преимуществ. Среди них увеличенный объём кузова с 88 м³ до 94 м³, грузоподъемность (75 тонн) и пробег до первого деповского ремонта (500 000 км). Полувагон 12-196-02 установлен на тележку модели 18-194-1 с увеличенной нагрузкой 25 тс. Малярно-сдаточный цех Уралвагонзавода способен выпускать до 60 полувагонов модели 12-196-02 в сутки. Для полной окраски одного изделия необходимо всего лишь 2 смены. В среднем на получение лакокрасочного покрытия полувагона модели 12-196-02 расходуется 113,6 кг лакокрасочных материалов.