На Волге прошли испытания уникального судна на воздушной подушке

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В перечне созданных и разрабатываемых в СК «Аэроход» амфибийных судов особое место по новизне разработки и её актуальности для труднодоступных регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока занимает амфибийное судно на воздушной подушке с аэродинамической разгрузкой (АСВП с АР) проекта А18, — сообщает ООО Судостроительная компания «Аэроход».Особенностью АСВП с АР является наличие двух основных ходовых режимов: первого основного режима движения на статической воздушной подушке и второго основного режима движения на динамической воздушной подушке. Оба режима являются крейсерскими и экономичными.

Первый режим используется для движения по боковым рекам и сложным в навигационном отношении участкам магистральных рек. Движение АСВП в режиме статической воздушной подушки осуществляется со скоростями 50-90 км/час. На втором основном режиме АСВП с АР обеспечивает движение со скоростями 160-200 км/час. Этот режим используется для переходов на большие расстояния по магистральным рекам и в прибрежных морских зонах.

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Наличие двух основных скоростных режимов движения позволяет обеспечить с помощью АСВП с АР круглогодичные пассажирские и грузовые перевозки между населенными пунктами и базами, расположенными на боковых реках, с транспортными развязками, расположенными, как правило, на магистральных реках, а также выполнять транспортные операции вдоль морского побережья. Такое целевое назначение значительно расширяет обслуживаемую АСВП с АР территорию, позволяет скоростным амфибийным водным транспортом связать в течение дня населенные пункты, расположенные на расстоянии порядка 1000 км друг от друга.

Потенциально в АСВП с АР заложена высокая экономическая эффективность. Затраты топлива на 1 пассажирокилометр оказываются в 1,5 — 2 раза меньше, чем на имеющихся скоростных пассажирских судах или самолетах местных линий. АСВП с АР не требуют дорогостоящих причальных сооружений и могут эксплуатироваться круглогодично.

Направление АСВП с АР можно рассматривать, с одной стороны, как направление по замене устаревшего скоростного флота (СПК, глиссеры) на экономически более выгодные всесезонные транспортные средства. С другой стороны, амфибийные суда на воздушной подушке с аэродинамической разгрузкой вполне конкурентоспособны с вертолетами и самолетами местных линий на речных и прибрежных маршрутах. Применение АСВП с АР весьма эффективно для решения поисковых, спасательных и специальных задач, в первую очередь, в морской и шельфовой зонах.

АСВП с АР на первом крейсерском режиме не уступают по экономическим и эксплуатационным характеристикам амфибийным судам на воздушной подушке, а за счет наличия гораздо более мореходного и скоростного второго режима превосходят их".