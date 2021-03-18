Завод «Раскат» из Ярославской области выпустил первую партию мини-погрузчиков

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Серийная сборка мини-погрузчиков «Ant 750» начата рыбинским заводом АО «Раскат» — дочерним предприятием «Ковровского электромеханического завода» (входит в холдинг НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех). Открытие линии по сборке мини-погрузчиков состоялось 18 марта.

В 2018 году между правительством Ярославской области и НПО «Высокоточные комплексы» подписано соглашение о намерениях по сотрудничеству и развитию перспективных направлений, касающееся деятельности АО «Раскат». Холдингом «Высокоточные комплексы» в производство было инвестировано порядка 360 млн рублей, в том числе и на освоение сборки новой продукции — мини-погрузчиков марки «Ant».

Производственные мощности АО «Раскат» позволят выпускать до 150 единиц мини-погрузчиков в год. Спектр навесного оборудования «Ant 750» весьма впечатляющий. Это может быть поворотный отвал, щетка, бак для воды, снеговой желоб, распылитель, бур, гидромолот, бетоносмеситель, стрела, ковш, разбрасыватель и вилы.

«За последние 3 года завод произвел 383 единицы техники на сумму 1,3 млрд рублей, почти половину которой — в прошлом году, — отметил заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и развитию АО «НПО «Высокоточные комплексы» Александр Дерновой. — Кроме этого, запускается линия по производству металлоконструкций для мини-погрузчика «Ant 750» и «Ant 1000», фронтального погрузчика «Ant 3000» и кабины для тракторов «Ant 4135F». Один из первых мини-погрузчиков «Ant 750» будет передан администрации Ярославкой области для опытной эксплуатации и изучения рынка».