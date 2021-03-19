Рекорды российского экспорта строительных материалов и изделий в 2020 г.

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Несмотря на то, что стройиндустрия оказалась одной из наиболее пострадавших в пандемию (в глобальном масштабе), российские производители строительных материалов и изделий в 2020 г. показали хорошую динамику экспорта по многим товарам. Далее рассмотрим наиболее интересные достижения. Товары расположены по убыванию стоимости.

Экспорт битумной кровли и схожих изделий на основе битума в 2020 г. вырос на 8,3% до 537 тыс. т. Это очередной исторический максимум, за последние 10 лет поставки лишь однажды не показали роста. В стоимостном выражении экспорт составил 193 млн долл. (+0,4%). Россия, опередив США, вышла на первое место в мире по экспорту битумной кровли и схожих изделий. При этом если у США в 2020 г. на самый удобный рынок (Канаду) было направлено 78% поставок, то у России в ЕАЭС — только 17% (в СНГ в целом — 34%).

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Экспорт облицовочной плитки и другой отделочной керамики в 2020 г. вырос на 15% до 481 тыс. т. Это новый исторический максимум, прежний пик — 426 тыс. т в 2016 г. В стоимостном выражении экспорт составил 152 млн долл. (+3,1%).

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Экспорт минеральных изоляционных материалов в 2020 г. вырос на 21% до 303 тыс. т. Это новый исторический максимум, превзошедший пик 2018 г. (286 тыс. т); по сравнению с 2014 г. поставки более чем утроились. В стоимостном выражении экспорт составил 118 млн долл. (-1,5%). Россия в 2020 г. впервые поднялась на второе место в мире по экспорту минеральных изоляционных материалов, разделив его с Польшей и уступая только Германии, и сохранила за собой второе место по экспорту минеральной ваты (249 тыс. т), немного уступив Польше.

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Экспорт полимерных покрытий для стен, пола и потолка в 2020 г. вырос на 15% до 51,6 тыс. т. Это очередной исторический максимум, рост идёт пятый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 77,2 млн долл. (+7,4%).

Экспорт строительных смесей в 2020 г. вырос на 21% до 182 тыс. т. Это очередной исторический максимум, рост происходит восьмой год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 61,1 млн долл. (+4,2%). В 2020 г., по оценке, Россия впервые вошла в десятку ведущих экспортёров строительных смесей.

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Экспорт керамической сантехники в 2020 г. вырос на 3% до 43,2 тыс. т. Это очередной исторический максимум. Рост фиксируется девятый год подряд, за это время поставки увеличились более чем в 4 раза. В стоимостном выражении экспорт составил 51,7 млн долл. (как и год назад).

Экспорт линолеума и схожих покрытий в 2020 г. вырос на 35% до 20,7 тыс. т. Это лучший результат как минимум с середины 90-х годов, а скорее всего, и за всё время (прежний пик — 17 тыс. т в 2009 г.). В стоимостном выражении экспорт составил 30,6 млн долл. (+27%).

Экспорт зеркал в 2020 г. вырос на 8% до 43,1 тыс. т. Это новый исторический максимум; существенные поставки этой продукции начались только в 2005 г. В стоимостном выражении экспорт составил 24,3 млн долл. (+4,4%). По оценке, в 2020 г. Россия поднялась на пятое место в мире по экспорту зеркал.

Экспорт пластмассовой сантехники в 2020 г. вырос на 42% до 6,9 тыс. т. Это новый исторический максимум, рост идёт пятый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 22,6 млн долл. (+18%).

Экспорт балластного камня в 2020 г. вырос на 37% до 794 тыс. т. Это лучший результат с 1999 г., рост идёт четвёртый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 20,1 млн долл. (+8,3%).

Экспорт строительного кирпича и схожих керамических изделий в 2020 г. вырос на 48% до 226 тыс. т. Это лучший результат как минимум с середины 90-х годов (более ранних данных нет), в начале 2010-х гг. поставки колебались в пределах 25-35 тыс. т. В стоимостном выражении экспорт составил 16,9 млн долл. (+24%).

Экспорт извести в 2020 г. вырос на 20% до 226 тыс. т. Это лучший результат как минимум с середины 90-х годов (более ранних данных нет), значительный прирост фиксируется пятый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 15,9 млн долл. (+11%).

Экспорт глин в 2020 г. вырос на 47% до 103 тыс. т. Это лучший результат как минимум с 1996 г. (более ранних данных нет). В стоимостном выражении экспорт составил 10,2 млн долл. (+3,3%).

Экспорт гипса в 2020 г. вырос на 11% до 280 тыс. т. Это лучший результат как минимум с середины 90-х годов (более ранних данных нет). В стоимостном выражении экспорт составил 10,1 млн долл. (+3,9%).

Строительные материалы и изделия не образуют стандартную аналитическую группировку во внешнеторговой статистике. Чаще всего под экспортом/импортом стройматериалов понимают данные по группам ТНВЭД 68-70, включающим неметаллическую минеральную продукцию (керамику, стекло, изделия из камня и т. п. ) всевозможного назначения: строительную, промышленную, бытовую и т. д. Мы используем более детальный подход, отбирая в анализ непосредственно строительную продукцию.

Также повторим информацию по готовой продукции строительного назначения, рассмотренную ранее в других отраслевых обзорах.

Экспорт конструкций из чёрных металлов в 2020 г. вырос на 4,7% до 276 тыс. т. Это второй результат за период с 1994 г., уступающий только пику 2015 г. (283 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил 545 млн долл. (-1,3%).

Экспорт строительных изделий из пластмасс в 2020 г. вырос на 13% до 71 тыс. т. Девятый год подряд обновляется исторический максимум, до середины 2000-х гг. экспорта этой продукции практически не было. В стоимостном выражении экспорт составил 132 млн долл. (+4,5%).

Экспорт обоев в 2020 г. вырос на 9,7% до 28,6 тыс. т. Это очередной исторический максимум, рост идёт шестой год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 108 млн долл. (+4,9%). В мире по экспорту обоев Россия входит в первую пятёрку стран.

Экспорт деревянных дверей и порогов вырос в 2020 г. вырос на 23% до 91 тыс. т. Это лучший результат, как минимум, в новейшей истории, а скорее всего, и за всё время (данных за советский период нет). В стоимостном выражении экспорт составил 106 млн долл. (+12%).

Экспорт крепежа из чёрных металлов вырос на 10% до 38,7 тыс. т. Это стало лучшим результатом за период с 1994 г. (более ранних данных нет), превзойдя пик 2006 г. (38,1 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил 92,6 млн долл. (-3,8%).

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, Росстата и зарубежной внешнеторговой статистики.