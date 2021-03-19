Первый Ансат оснащен новым медицинским модулем

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Проведена доработка вертолета Ансат, используемого для санавиации Республиканской клинической больницей (РКБ) Минздрава Республики Татарстан. Машина была оснащена новым медмодулем с повышенным удобством загрузки пациента. Работы выполнены авиакомпанией «ЮВТ АЭРО» с участием специалистов Казанского вертолетного завода.

Медицинский вертолет Ансат, помогающий специалистам РКБ и Детской республиканской клинической больницы эвакуировать тяжелых пациентов из районов Татарстана, модернизировали, установив в нем медицинский модуль с повышенным удобством загрузки. Теперь на вертолете установлены специальные направляющие, которые позволяют крепить медоборудование к потолку пассажирской кабины. С помощью такого дооснащения появляется возможность регулировать систему освещения и размещать ее на нужном участке. Также можно перемещать вдоль кабины шприцевой насос и другое оборудование для оптимального положения относительно пациента.

Применение медмодуля с повышенным удобством загрузки на вертолете Ансат было одобрено Росавиацией в августе 2020 года. Татарстанский санитарный Ансат стал первой винтокрылой машиной, на которой была реализована данная опция.

Новый медицинский модуль производства «Казанского агрегатного завода» отличается измененной компоновкой, облегчающей загрузку и выгрузку пациента. Этот процесс стал удобнее благодаря применению унифицированных носилок, оборудования и каталки. Все манипуляции по загрузке и выгрузке пострадавшего теперь могут быть произведены одним медицинским работником. Пациента можно переместить из вертолета в машину скорой помощи без дополнительной перекладки, при этом не происходит даже кратковременного отключения аппаратов жизнедеятельности, что значительно снижает риски для пострадавшего при транспортировке.

В Татарстане в 2020 году выполнено 184 медицинских эвакуаций с помощью вертолета Ансат. Впервые были эвакуированы пациенты, пострадавшие в ДТП за пределами республики. Вертолет вылетал в Нижегородскую, Воронежскую и Кировскую области.

Ансат — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек. В мае 2015 года было получено дополнение к сертификату типа на модификацию вертолета с медицинским модулем.

Ансат сертифицирован для использования в температурном диапазоне от -45 до +50 градусов по Цельсию, а также для эксплуатации в высокогорье. В августе 2018 года по результатам сертификационных работ Росавиация выдала КВЗ одобрение главного изменения на увеличение ресурсов ряда агрегатов и систем Ансата. В 2019 году Федеральное агентство воздушного транспорта сертифицировало увеличение ресурса фюзеляжа легкого вертолета Ансат до 16 000 л.ч.

В феврале 2020 года авиационные власти России сертифицировали установку системы аварийного приводнения на Ансат. Также было выдано одобрение главного изменения на увеличение ограничений летной годности ряда основных агрегатов вертолета, что делает вертолет Ансат еще более привлекательным для потенциальных заказчиков и повышает его конкурентоспособность по сравнению с зарубежной вертолетной техникой.

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» успешно работает в формате государственного партнерства и выполняет комплекс работ под нужды санитарной авиации. Процедуры технического обслуживания и поддержания летной годности включают в себя предполетную и послеполетную подготовки, которые выполняются силами инженерного персонала, а также такие формы технического обслуживания (ТО), как оперативное, периодическое, специальное, ТО при хранении и сезонное ТО. Для обслуживания вертолета Ансат авиакомпанией «ЮВТ АЭРО» проделана большая работа по обучению инженерно-технического персонала, проведению стажировки личного состава, приобретению необходимого оборудования.

Большой опыт технического обслуживания вертолетов Ансат и высокая квалификация специалистов АО «ЮВТ АЭРО» позволяет качественно выполнять весь комплекс работ и передавать воздушное судно заказчику для дальнейшей эксплуатации в кратчайшие сроки для оказания помощи и спасения людей.