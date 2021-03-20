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Космонавтика

Космический аппарат связи и вещания «Экспресс-80» введен в эксплуатацию

Зона покрытия «Экспресс-80 (80° в.д.)»Зона покрытия «Экспресс-80 (80° в.д.)» © rscc.ru

15 марта 2021 года спутник связи и вещания «Экспресс-80» введён в эксплуатацию в составе орбитальной группировки ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) в позиции 80° в.д. Лётные испытания космического аппарата «Экспресс-80» проведены в полном объёме и с положительными результатами.

Спутник «Экспресс-80» предназначен для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, а также передачи данных в С-, Ku- и L-диапазонах на территории России и в странах СНГ.

«Орбитальное расположение космического аппарата „Экспресс-80“ в точке 80° в.д. над самым центром России позволяет обеспечить современными и надёжными услугами связи и вещания пользователей практически в любой точке нашей страны, — отметил и.о. Генерального директора ГП КС Юрий Прохоров. — С запуском нового спутника мы предлагаем рынку принципиально новые, наиболее востребованные сегодня на рынке продукты: пакетное цифровое вещание, доступ в интернет на авиа- и морском транспорте, дистанционное образование и телемедицину».

Космический аппарат «Экспресс-80» был запущен на геостационарную орбиту с космодрома «Байконур» 31 июля 2020 года парным пуском РН «Протон-М» (V фазы модернизации) вместе с КА «Экспресс-103». После отделения от средств выведения продолжали движение к своим рабочим точкам — 80° и 103° восточной долготы геостационарной орбиты — при помощи собственных электроракетных двигателей.

Использование данной технологии позволило компании «ИСС» преодолеть энергетические ограничения средств выведения (ракеты-носителя «Протон-М» и разгонного блока «Бриз-М») и доставить на орбиту за один пуск два спутника среднего класса.

Операция довыведения космических аппаратов «Экспресс-80» и «Экспресс-103″ на целевую орбиту завершилась 20.01.2021.

Спутник изготовлен ведущим российским предприятием ракетно-космической отрасли — АО „Информационные спутниковые системы“ имени академика М.Ф. Решетнёва» совместно с европейской компанией Thales Alenia Space. Срок активного существования КА «Экспресс-80» составляет 15 лет.

Технические характеристики

  • Орбитальная позиция Геостационарная / 80° в.д.
  • САС 15 лет
  • Стабилизация Трёхосная Мощность потребления полезной нагрузки 6300 Вт
  • Масса полезной нагрузки 471 кг
  • Масса спутника 1947 кг ( 2110 кг по данным производителя)
  • Точность удержания на орбите ±0,05°
  • Платформа Экспресс-1000Н

  • Его полезная нагрузка включает в себя 38 активных транспондеров, из которых :

  • -16 предназначены для работы в С-диапазоне частот,
  • -20 в Ku-диапазоне и
  • -2 в L-диапазоне.

Особенность пуска непосредственно от специалистов участвующих в оном:

«После парного запуска 31.07.20 двух спутников Экспресс на геопереходную орбиту (ГПО) были выведены два спутника общей массой 4290 кг. Замечу, что при прямом выведении с использованием Бриз-М на Протоне масса на ГСО составляет 3250 кг. Таким образом, на ГПО было доставлено на 1040 кг больше. Выигрыш в массе был получен за счет последнего включения маршевого ДУ РБ Бриз-М на высоте, превышающей высоту ГСО примерно на 20000 км. После довыведения, осуществленного двигателями малой тяги, на орбиту были доставлены два спутника общей массой 4035 кг. Таким образом, выигрыш по массе составил около 800 кг. Нам есть, чем гордиться! Об этом я и хотел сказать без «рекламы и пиара»."
Источник: https://www.rscc.ru/press/kosmiches...arat-ekspress-80-vveden-v-ekspluat/

Роскосмос, Протон-М, Бриз-М
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