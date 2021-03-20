Космический аппарат связи и вещания «Экспресс-80» введен в эксплуатацию

Зона покрытия «Экспресс-80 (80° в.д.)» © rscc.ru

15 марта 2021 года спутник связи и вещания «Экспресс-80» введён в эксплуатацию в составе орбитальной группировки ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) в позиции 80° в.д. Лётные испытания космического аппарата «Экспресс-80» проведены в полном объёме и с положительными результатами.

Спутник «Экспресс-80» предназначен для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, а также передачи данных в С-, Ku- и L-диапазонах на территории России и в странах СНГ.

«Орбитальное расположение космического аппарата „Экспресс-80“ в точке 80° в.д. над самым центром России позволяет обеспечить современными и надёжными услугами связи и вещания пользователей практически в любой точке нашей страны, — отметил и.о. Генерального директора ГП КС Юрий Прохоров. — С запуском нового спутника мы предлагаем рынку принципиально новые, наиболее востребованные сегодня на рынке продукты: пакетное цифровое вещание, доступ в интернет на авиа- и морском транспорте, дистанционное образование и телемедицину».

Космический аппарат «Экспресс-80» был запущен на геостационарную орбиту с космодрома «Байконур» 31 июля 2020 года парным пуском РН «Протон-М» (V фазы модернизации) вместе с КА «Экспресс-103». После отделения от средств выведения продолжали движение к своим рабочим точкам — 80° и 103° восточной долготы геостационарной орбиты — при помощи собственных электроракетных двигателей.

Использование данной технологии позволило компании «ИСС» преодолеть энергетические ограничения средств выведения (ракеты-носителя «Протон-М» и разгонного блока «Бриз-М») и доставить на орбиту за один пуск два спутника среднего класса.

Операция довыведения космических аппаратов «Экспресс-80» и «Экспресс-103″ на целевую орбиту завершилась 20.01.2021.

Спутник изготовлен ведущим российским предприятием ракетно-космической отрасли — АО „Информационные спутниковые системы“ имени академика М.Ф. Решетнёва» совместно с европейской компанией Thales Alenia Space. Срок активного существования КА «Экспресс-80» составляет 15 лет.

Технические характеристики

Орбитальная позиция Геостационарная / 80° в.д.

САС 15 лет

Стабилизация Трёхосная Мощность потребления полезной нагрузки 6300 Вт

Масса полезной нагрузки 471 кг

Масса спутника 1947 кг ( 2110 кг по данным производителя)

Точность удержания на орбите ±0,05°

Платформа Экспресс-1000Н

Его полезная нагрузка включает в себя 38 активных транспондеров, из которых :

-16 предназначены для работы в С-диапазоне частот,

-20 в Ku-диапазоне и

-2 в L-диапазоне.

Особенность пуска непосредственно от специалистов участвующих в оном: