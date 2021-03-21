«РЭП Холдинг» внедряет аддитивные технологии в производство газовых турбин

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Специалисты «РЭП Холдинга» приступили к внедрению в производство аддитивных технологий, следуя передовым и наиболее востребованным мировым технологическим тенденциям в изготовлении компонентов ГТУ. В рамках программы локализации ГТУ MS5002E изготовлены первые образцы деталей камеры сгорания с использованием 3D печати методом селективного лазерного сплавления.

Освоение и внедрение передовой технологии селективного лазерного сплавления реализуется специалистами инженерного центра и дирекции инженерно-технического развития АО «РЭП Холдинг» совместно с ФГУП «ВИАМ» и Фондом перспективных исследований в рамках проекта «Тантал».

Метод селективного лазерного сплавления относится к числу перспективных технологий производства компонентов сложной конфигурации на основе наиболее современных порошковых композиций, обеспечивающих работоспособность этих компонентов при высоких температурах и значительных длительных нагрузках.

Использование аддитивного подхода в производстве позволит улучшить эксплуатационные характеристики, усовершенствовать конструктив и сократить сроки изготовления деталей.

В качестве пилотного компонента была выбрана топливная форсунка газотурбинной установки. На сегодняшний день разработана конструкция детали, изготовлены прототипы и проведена серия контрольных исследований: продувка, неразрушающий контроль с использованием компьютерной томографии, контроль геометрии. Проведение натурных испытаний первых образцов в двигателе и последующее их промышленное применение на одном из объектов ПАО «Газпром».

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