Дорожные и коммунальные службы Крыма получили 589 единиц новой спецтехники

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Закуплено 196 единиц дорожной техники для ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования Республики Крым и 393 единицы техники для коммунальных хозяйств муниципальных образований для содержания местной сети дорог и улиц, на общую сумму свыше 2,2 млрд руб. Закуплены комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, экскаваторы- погрузчики, оборудования для ямочного ремонта, мусоровозы и др.

Для использования в зимний период приобретены комплексы оборудования для приготовления, хранения и заправки жидких противогололёдных материалов, в том числе автоматическая универсальная станция для приготовления солевых растворов на основе хлористого натрия и хлористого кальция, шнековый транспортер загрузочным бункером, заправочная станция для хранения и загрузки жидких противогололедных материалов.