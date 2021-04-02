В регионах открыты новые спортивные объекты часть 8 (2021г.)

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Владимирская область.

г.Собинка

В Собинке уже начал работу универсальный спортивный зал с плавательным бассейном. Комплекс включает в себя бассейн на шесть дорожек, хамам, сауну, тренажерный и спортивный залы, а так же кафе здорового питания. Общая площадь помещения почти 3 000 квадратных метров. Благоустроена и прилегающая к комплексу территория. Там разместились уличная тренажерная площадка и детский городок.

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https://6tv.ru/...centr-v-sobinke

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Приморский край

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Новый спортивный зал в школе № 6 ждали давно. Техническое заключение о том, что действующее помещение непригодно для учебно-воспитательного процесса, сделали еще в 2006 году. Тогда же зафиксировали, что износ здания составляет почти 90% и реконструкции оно не подлежит.

Спортзал © prim.news

Новый трехэтажный современный комплекс, где есть универсальный спортивный зал, подходящий для занятий физкультурой, игр в футбол, баскетбол, волейбол и теннис, с трибунами и балконами для болельщиков и зрителей, зал для фитнеса и тренажерный зал, кабинеты для уроков труда у мальчиков и домоводства у девочек, стрелковая галерея, раздевальные и душевые, кладовые, подсобные и технические помещения. Общая площадь объекта — 1 824 «квадрата». С основным зданием школы спортивный комплекс соединен крытым переходом, в связи с чем детям не придется выходить на улицу, чтобы попасть на уроки труда или физкультуры.

Спортзал © prim.news

https://www.pri...ru/news/236128/

https://www.new...1/04/02/198267/

https://prim.ne...o-vladivostoke/

Ямало-Ненецкий автономный округ

с.Новый Порт

4O7A0250-min.jpg © yamal.gazprom-neft.ru

В селе Новый Порт состоялось открытие нового ледового корта.

© yamal.gazprom-neft.ru

В новом современном комплексе будут проходить состязания по хоккею, фигурному катанию и другим ледовым видам спорта, а также массовые катания. В летний период спортивная площадка будет использоваться, как теннисный корт. Территория вокруг нового объекта также будет благоустроена. Рядом уже располагаются воркаут-площадка, беговая и велосипедная дорожки, в будущем появится открытое футбольное поле.

https://yamal.g...ter/news/71181/

ХМАО-Югра

Открытие хоккейного корта в с. Саранпауль, 10 марта 2021 года. © poisk-86.moy.su

10 марта 2021 года в МАУ ДО «Центр «Поиск» с.Саранпауль состоялось долгожданное событие — открытие нового хоккейного корта. Жители села и обучающиеся центра с нетерпением ожидали этого события.

http://poisk-86.../2021-03-13-305

Челябинская область

© chelyabinsk.er.ru

В селе Петровском состоялось большое спортивное событие, которого жители сельского поселения долго ждали. Спортивная площадка появилась по наказам жителей, которые высказали такую просьбу на сельском сходе в прошлом году.

https://chelyab...-kort/91755223/

Иркутская область

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Открытие многофункционального спортивного корта состоялось в селе Максимовщина 23 января. Новый спортивный объект размером 60 на 30 метров оборудован безопасными пластиковыми бортами, сетками ограждения и световыми опорами.

© irkraion.ru

© irkraion.ru

© irkraion.ru

https://irkutsk...-kort/90643034/

http://www.irkr...khokkejnyj-kort