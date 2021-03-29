На Уральском турбинном заводе введен в эксплуатацию тяжелый модернизированный станок

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На Уральском турбинном заводе в эксплуатацию после глубокой модернизации введен тяжелый токарный станок КЖ-1631Ф3М повышенной нормы точности. Всего же в этом году будет модернизировано, пройдет капитальный ремонт или сервисное обслуживание 10 различных станков. Планируется также приобрести два новых станка — горизонтально-расточной и фрезерный станок с ЧПУ.

Модернизированный тяжелый токарный станок КЖ1631Ф3М выполняет одну из ключевых операций: механическую обработку роторов выпускаемых паровых турбин, поэтому его техническому состоянию уделяется особое внимание. Станок относится к классу тяжелых: диаметр устанавливаемой детали 1,6 метра, длина детали 8 метров, максимальный вес детали 25 тонн.

В ходе модернизации станок был оснащен системой ЧПУ фирмы SIEMENS. Точность обработки роторов турбин обеспечена использованием суппорта новой конструкции с выдвижным шибером. За счет установки механизма позиционирования шпинделя и оснащения двумя типами угловых сверлильных головок расширен функционал станка. Также выполнен капитальный ремонт механической части станка, полностью заменены подшипники, что позволило восстановить до паспортных значений его геометрическую точность. Модернизацию станка выполнила компания ЗАО ПК «СтанкоПресс» (г.Коломна).

На обновленный станок КЖ-1631Ф3М уже встал на обработку ротор высокого-среднего давления (ВСД) для турбины ПТ-150, изготавливаемой по заказу ПАО «ЛУКОЙЛ» для Краснодарской ТЭЦ.

Стоит отметить, что в этом году будет выполнена значительная часть работ по модернизации еще одного горизонтально фрезерно-расточного станка Skoda W200, а также тяжелого токарного станка мод.1А670Ф1. Ввод этих станков в работу запланирован на второй квартал 2022 года.

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