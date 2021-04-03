Новые и реконструированные объекты здравоохранения открываются в регионах
Обзор проектов, ранее не опубликованных на сайте
В Верхней Пышме Свердловской области открылся новый роддом
Общая площадь пятиэтажного здания составляет 25 тысяч квадратных метров. В составе роддома — женская консультация, дневной стационар, акушерское отделение, родовое отделение с пятью индивидуальными палатами и с родовыми боксами, а также отделение гинекологии, палаты реанимации, интенсивной терапии, операционные.
Новый роддом рассчитан на три тысячи родов в год. Стоимость реализации нового объекта здравоохранения превысила 1,5 млрд рублей. Проект реализован при содействии Уральской горно-металлургической компании.
Женская консультация способна принимать до 480 пациенток в сутки.
Здесь имеются две операционных, дневной акушерско-гинекологический стационар на 10 койко-мест, размещены помещения для консультативно-диагностического приема беременных для оказания полного объема консультативно-диагностической помощи беременным женщинам. Акушерское отделение включает 25 коек для беременных и рожениц в палатах совместного пребывания матери и ребенка, а также 15 коек отделения патологии беременности. Кроме того, в акушерском отделении размещены 2 операционные, палата интенсивной терапии для женщин на 4 места и палата интенсивной терапии для новорожденных на 4 места.
«Сердце» роддома
Внутреннее пространство родильного дома напоминает гигантский улей не случайно: для будущих мам здесь словно медом намазано, а соты, украшающие интерьер, символизируют большую, дружную и крепкую семью.
«Сердце» здания — так называемые чистые помещения. Это операционные и реанимационные отделения, где должен соблюдаться режим стерильности. Их площадь составляет порядка 10 тысяч «квадратов».
"Раньше все делалось в плитке. Но это все равно швы, соответственно и грибок может быть. Здесь используются оцинкованные панели 0,7 мм с износостойким покрытием, усиленные панели 10 мм ГКЛ. Герметизация панелей производится специально разработанным клеем-герметиком, который впоследствии полимеризуется и приобретает свойства каучука", — поясняет один из руководителей строительства Виталий Подрезов.
Помимо этого, для обеспечения стерильности создана закрытая система рециркуляции воздуха. Воздух подготавливается на техническом этаже в венткамерах, фильтруется и увлажняется до необходимых показателей (предусмотрены различные степени очистки в зависимости от назначений конкретного помещения — от H11 до H14), после чего подается в чистые помещения, где повторно фильтруется HEPA-фильтром. Рециркуляция происходит только в операционных застойных зонах — там, где потенциально может накапливаться грязный воздух.
В каждом помещении автоматически поддерживается микроклимат с нужными температурными показателями. К примеру, в оперблоке они будут ниже — для снижения кровопотери у пациентов.
Температура зависит от назначения помещений. В операционных она 21-24 градуса, в палатах выше — 24-27 градусов.
Светила науки в помощь
В операционных все продумано до мелочей. Для поддержания стерильности кран включается с локтя, свет — от легкого прикосновения кисти. Во всех чистых помещениях стоят бесперебойники, которые позволяют в случае отключения электроснабжения продолжить работу.
В трёх операционных в лампах установлены видеокамеры с зумом: можно транслировать операции академикам в Москву и получать при необходимости консультации.
Все акушерские кресла для рожениц — с подогревом. Подумали и о родственниках пациентов, участвующих в родах: для них организована комната разгрузки.
В роддоме на свет появился первый ребёнок
В Темрюкском районе Краснодарского края открылся офис врача общей практики
Объект возведен в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения». Из краевого бюджета было выделено более 13 миллионов рублей.
Офис врача общей практики будет обслуживать более двух тысяч местных жителей. В здании есть кабинет доврачебного приема, врача общей практики, прививочный и процедурный кабинеты, помещения для дневного стационара, кабинет для проведения физиопроцедур, смотровой кабинет акушера-гинеколога и аптечный пункт.
Медучреждение оснащено оборудованием для пациентов с ограниченными возможностями здоровья.
В спинальном центре московской больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова завершили капитальный ремонт
Спинальный нейрохирургический центр на базе городской клинической больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова капитально отремонтировали. Сегодня здесь установлено самое современное оборудование и применяются лучшие медицинские технологии.
Основной профиль центра — хирургическое лечение дегенеративных заболеваний и травм позвоночника. Лечение состоит из оперативного вмешательства с применением ультрасовременных технологий и последующей реабилитации. К восстановлению по индивидуальной схеме приступают на второй-третий день после операции. Всю необходимую медицинскую помощь пациенты получают в стенах одного учреждения.
Ежегодно специалисты центра проводят около тысячи операций, в том числе и высочайшего уровня сложности. Так, с начала 2020 года сделали 418 операций, из них 163 операции в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи. В целом здесь получили лечение более 600 пациентов (в условиях ограничений по плановой госпитализации из-за распространения COVID-19).
Лечение на базе центра регулярно проходят и профессиональные спортсмены, получающие травмы позвоночника на тренировках или соревнованиях.
В спинальном центре при больнице имени Л.А. Ворохобова работают 104 специалиста (31 врач, 65 медицинских сестер и восемь других сотрудников).
Ежегодно растёт авторитет клиники. Так, многие пациенты, планировавшие лечение за рубежом, остаются для проведения сложных операций в спинальном центре. А в 2019 году клиника получила международное признание, получив статус референтного центра ассоциации спинальных хирургов AOSpine Center. Столичному учреждению здравоохранения такой статус присвоен впервые.
После завершения капитального ремонта в спинальном центре появились четыре современные операционные, оснащенные новейшим высокотехнологичным оборудованием для лечения заболеваний и травм позвоночника:
— Оko-3D — интегрированная эндоскопическая 3D-операционная;
— Robo — роботизированная операционная с интеграцией томографа BodyTom, робота и плоскодетекторной С-дуги;
— Navi — навигационная операционная на базе мобильного томографа Airo;
— Colibri — ультрасовременная операционная на основе роботизированного комплекса.
Открытие нового операционного блока спинального центра позволило:
— сформировать самую мощную в России службу спинальной нейрохирургии (за счет объединения интраоперационного томографа и робота-ассистента в единую интеллектуальную систему);
— существенно расширить безопасный диапазон хирургических вмешательств на позвоночнике и, как следствие, практически полностью исключить повторные ревизионные вмешательства;
— в полтора-два раза увеличить количество оперативных вмешательств на позвоночнике (c увеличением числа оперативных вмешательств с применением высокотехнологичной медицинской помощи до 800 в год).
В Барышской районной больнице Ульяновской области завершился ремонт детской консультации
Детская консультация обслуживает шесть тысяч детей. Учреждение расположено в двухэтажном здании.
Ремонтные работы шли поэтапно, чтобы не прерывать лечебный процесс.
«В учреждении заменили инженерные сети, окна и двери, обновили входную группу, мебель, а также создали крытую колясочную, колл-центр, открытую регистратуру, игровую зону и картохранилище. Благодаря проведенным ремонтным работам Детская консультация стала соответствовать современным стандартам оказания медпомощи детям. Теперь маленькие и юные пациенты смогут обслуживаться в комфортных условиях», — прокомментировал главный врач Барышской больницы Александр Мурзаков.
Также, по словам руководителя больницы, на средства федерального бюджета для обследования детского населения сюда закуплен УЗИ-аппарат экспертного класса.
В Батайске Ростовской области после капремонта открылись две детских поликлиники
В Батайске после капитального ремонта открылись две детских поликлиники. Медицинскую помощь в современных и комфортных условиях, а главное — в шаговой доступности смогут получать 18,5 тысячи маленьких жителей города.
Капитальный ремонт в поликлинических отделениях № 1 и № 4 центральной городской больницы Батайска проводился в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Общая стоимость работ по капитальному ремонту двух поликлинических отделений составила 24 млн рублей.
Ремонт поликлиник проведен в кратчайшие сроки. Корпуса полностью обновлены всего за несколько месяцев. В четвертом поликлиническом отделении ремонта ждали 44 года. Дополнительным декором здесь стала постоянная выставка детских рисунков, обновлять работы планируют каждые два месяца.
В обновленных лечебных учреждениях внедрены элементы бережливой поликлиники. Маленьких и взрослых посетителей ждут открытая регистратура, удобные указатели, игровая зона в помещении и «парковка» для колясок. Маршрутизация пациентов максимально разделяет здоровых и больных детей и позволяет сократить время ожидания и хождения по коридорам в поисках нужного кабинета.
Раньше жителям Батайска за некоторыми медуслугами приходилось ездить в областную больницу Ростова. Теперь со многими вопросами по здоровью специалисты здесь справятся самостоятельно. Современное оборудование появилось у офтальмолога и отоларинголога. Свое место в отремонтированных кабинетах заняли аппараты УЗИ и ЭКГ, дефибриллятор и др.
Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Замартынье Добровского района Липецкой области
ФАП построен по типовому проекту. Помещение отвечает всем современным требованиям и санитарным нормам. Для оказания первичной медико-санитарной и неотложной помощи в распоряжении медиков есть электрокардиограф, автоматический дефибриллятор, а также приборы для экспресс-диагностики уровня сахара, гемоглобина и холестерина в крови.
Строительство, закупка медицинского оборудования и мебели велись в рамках национального проекта «Здравоохранение» (региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи»). Общая стоимость проведенных работ в Добровском районе составила около 10 млн рублей.
В Губкине Белгородской области после капитального ремонта открылось инфекционное отделение городской детской больницы
Отдельно стоящее двухэтажное здание общей площадью 4828 м2, несмотря на небольшой срок эксплуатации, нуждалось в капитальном ремонте, так как не соответствовало современным санитарным и противопожарным нормативам.
Был проведён большой объём строительных работ: заменены системы электроснабжения, водоснабжения, канализации, вентиляции и кондиционирования. Выполнен ремонт фасада и кровли, монтаж линий связи, пожарной и охранной систем. Всё это позволило улучшить условия пребывания маленьких пациентов, и создать современные условия работы для медицинского персонала.
По словам главного врача Губкинской городской детской больницы Оксаны Касьяненко, важным новшеством стала автономная вентиляция для каждого бокса. Это позволит минимизировать риски заражения пациентов внутри отделения. Также в корпусе появился фтизиатрический кабинет, направленный на профилактику детского туберкулёза и кабинет для эндоскопии и физиотерапии. В каждой палате — кнопка вызова персонала, подводка кислорода. Кроме того, всё отделение полностью оснащено видеонаблюдением. На данный момент завершаются работы по организации кислородного газификатора и установки в палатах интенсивной терапии консоли для подачи кислорода под давлением и подключении необходимой аппаратуры, если в отделении окажется ребёнок с COVID-19.
Новые ФАПы открылись в Становлянском районе Липецкой области
Модульные фельдшерско-акушерские пункты начали работать в селах Дмитриевка и Кличено Становлянского района. Они оснащены современной компьютерной техникой и подключены к сети интернет. Это позволяет проводить медицинские консультации с узкими специалистами в режиме видеосвязи и на месте записываться на прием к врачам. Общее количество обслуживаемого населения двух ФАПов составит более 800 человек, среди которых не только взрослые, но и дети дошкольного и школьного возраста. Прием будут вести квалифицированные медицинские работники.
Общая стоимость проведенных работ в Становлянском районе составила более 20 млн рублей.
Всего в Становлянском районе работают два отделения общей врачебной практики, 20 фельдшерско-акушерских пунктов и 11 домовых хозяйств.
Завершился капитальный ремонт детского отделения поликлиники в Мурмашах Мурманской области
Обновлённое детское отделение поликлиники Мурмаши Кольской ЦРБ теперь располагается в здании бывшего детского стационара, которое с 1996 года было законсервировано.
Расконсервация и капитальный ремонт объекта проводились поэтапно в течение нескольких лет.
Всего на ремонтно-строительные работы из областного бюджета выделено 44 млн рублей. На закупку медицинской мебели и оборудования израсходовали ещё 13 млн рублей. Также закуплен и установлен рентгенологический комплекс за 19 млн рублей.
Сообщение подготовлено совместно с Human RS и tumanova
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