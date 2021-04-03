Новые и реконструированные объекты здравоохранения открываются в регионах

Обзор проектов, ранее не опубликованных на сайте

© www.ugmk.com

В Верхней Пышме Свердловской области открылся новый роддом

Общая площадь пятиэтажного здания составляет 25 тысяч квадратных метров. В составе роддома — женская консультация, дневной стационар, акушерское отделение, родовое отделение с пятью индивидуальными палатами и с родовыми боксами, а также отделение гинекологии, палаты реанимации, интенсивной терапии, операционные.

Новый роддом рассчитан на три тысячи родов в год. Стоимость реализации нового объекта здравоохранения превысила 1,5 млрд рублей. Проект реализован при содействии Уральской горно-металлургической компании.

© www.ugmk.com

Женская консультация способна принимать до 480 пациенток в сутки.

Здесь имеются две операционных, дневной акушерско-гинекологический стационар на 10 койко-мест, размещены помещения для консультативно-диагностического приема беременных для оказания полного объема консультативно-диагностической помощи беременным женщинам. Акушерское отделение включает 25 коек для беременных и рожениц в палатах совместного пребывания матери и ребенка, а также 15 коек отделения патологии беременности. Кроме того, в акушерском отделении размещены 2 операционные, палата интенсивной терапии для женщин на 4 места и палата интенсивной терапии для новорожденных на 4 места.

«Сердце» роддома

Внутреннее пространство родильного дома напоминает гигантский улей не случайно: для будущих мам здесь словно медом намазано, а соты, украшающие интерьер, символизируют большую, дружную и крепкую семью.

© www.ugmk.com

«Сердце» здания — так называемые чистые помещения. Это операционные и реанимационные отделения, где должен соблюдаться режим стерильности. Их площадь составляет порядка 10 тысяч «квадратов».

"Раньше все делалось в плитке. Но это все равно швы, соответственно и грибок может быть. Здесь используются оцинкованные панели 0,7 мм с износостойким покрытием, усиленные панели 10 мм ГКЛ. Герметизация панелей производится специально разработанным клеем-герметиком, который впоследствии полимеризуется и приобретает свойства каучука", — поясняет один из руководителей строительства Виталий Подрезов.

Помимо этого, для обеспечения стерильности создана закрытая система рециркуляции воздуха. Воздух подготавливается на техническом этаже в венткамерах, фильтруется и увлажняется до необходимых показателей (предусмотрены различные степени очистки в зависимости от назначений конкретного помещения — от H11 до H14), после чего подается в чистые помещения, где повторно фильтруется HEPA-фильтром. Рециркуляция происходит только в операционных застойных зонах — там, где потенциально может накапливаться грязный воздух.

© www.ugmk.com

В каждом помещении автоматически поддерживается микроклимат с нужными температурными показателями. К примеру, в оперблоке они будут ниже — для снижения кровопотери у пациентов.

Температура зависит от назначения помещений. В операционных она 21-24 градуса, в палатах выше — 24-27 градусов.

Светила науки в помощь

В операционных все продумано до мелочей. Для поддержания стерильности кран включается с локтя, свет — от легкого прикосновения кисти. Во всех чистых помещениях стоят бесперебойники, которые позволяют в случае отключения электроснабжения продолжить работу.

В трёх операционных в лампах установлены видеокамеры с зумом: можно транслировать операции академикам в Москву и получать при необходимости консультации.

© www.ugmk.com

Все акушерские кресла для рожениц — с подогревом. Подумали и о родственниках пациентов, участвующих в родах: для них организована комната разгрузки.

© www.ugmk.com

© www.ugmk.com

© laminar.ru

© laminar.ru

В роддоме на свет появился первый ребёнок

© eanews.ru

В Темрюкском районе Краснодарского края открылся офис врача общей практики

Объект возведен в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения». Из краевого бюджета было выделено более 13 миллионов рублей.

© kubnews.ru

© kubnews.ru

© kubnews.ru

Офис врача общей практики будет обслуживать более двух тысяч местных жителей. В здании есть кабинет доврачебного приема, врача общей практики, прививочный и процедурный кабинеты, помещения для дневного стационара, кабинет для проведения физиопроцедур, смотровой кабинет акушера-гинеколога и аптечный пункт.

Медучреждение оснащено оборудованием для пациентов с ограниченными возможностями здоровья.

В спинальном центре московской больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова завершили капитальный ремонт

Спинальный нейрохирургический центр на базе городской клинической больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова капитально отремонтировали. Сегодня здесь установлено самое современное оборудование и применяются лучшие медицинские технологии.

Основной профиль центра — хирургическое лечение дегенеративных заболеваний и травм позвоночника. Лечение состоит из оперативного вмешательства с применением ультрасовременных технологий и последующей реабилитации. К восстановлению по индивидуальной схеме приступают на второй-третий день после операции. Всю необходимую медицинскую помощь пациенты получают в стенах одного учреждения.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

Ежегодно специалисты центра проводят около тысячи операций, в том числе и высочайшего уровня сложности. Так, с начала 2020 года сделали 418 операций, из них 163 операции в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи. В целом здесь получили лечение более 600 пациентов (в условиях ограничений по плановой госпитализации из-за распространения COVID-19).

Лечение на базе центра регулярно проходят и профессиональные спортсмены, получающие травмы позвоночника на тренировках или соревнованиях.

В спинальном центре при больнице имени Л.А. Ворохобова работают 104 специалиста (31 врач, 65 медицинских сестер и восемь других сотрудников).

Ежегодно растёт авторитет клиники. Так, многие пациенты, планировавшие лечение за рубежом, остаются для проведения сложных операций в спинальном центре. А в 2019 году клиника получила международное признание, получив статус референтного центра ассоциации спинальных хирургов AOSpine Center. Столичному учреждению здравоохранения такой статус присвоен впервые.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

После завершения капитального ремонта в спинальном центре появились четыре современные операционные, оснащенные новейшим высокотехнологичным оборудованием для лечения заболеваний и травм позвоночника:

— Оko-3D — интегрированная эндоскопическая 3D-операционная;

— Robo — роботизированная операционная с интеграцией томографа BodyTom, робота и плоскодетекторной С-дуги;

— Navi — навигационная операционная на базе мобильного томографа Airo;

— Colibri — ультрасовременная операционная на основе роботизированного комплекса.

© mos.ru

Открытие нового операционного блока спинального центра позволило:

— сформировать самую мощную в России службу спинальной нейрохирургии (за счет объединения интраоперационного томографа и робота-ассистента в единую интеллектуальную систему);

— существенно расширить безопасный диапазон хирургических вмешательств на позвоночнике и, как следствие, практически полностью исключить повторные ревизионные вмешательства;

— в полтора-два раза увеличить количество оперативных вмешательств на позвоночнике (c увеличением числа оперативных вмешательств с применением высокотехнологичной медицинской помощи до 800 в год).

В Барышской районной больнице Ульяновской области завершился ремонт детской консультации

Детская консультация обслуживает шесть тысяч детей. Учреждение расположено в двухэтажном здании.

Ремонтные работы шли поэтапно, чтобы не прерывать лечебный процесс.

© www.ugmk.com

© www.ugmk.com

© www.ugmk.com

«В учреждении заменили инженерные сети, окна и двери, обновили входную группу, мебель, а также создали крытую колясочную, колл-центр, открытую регистратуру, игровую зону и картохранилище. Благодаря проведенным ремонтным работам Детская консультация стала соответствовать современным стандартам оказания медпомощи детям. Теперь маленькие и юные пациенты смогут обслуживаться в комфортных условиях», — прокомментировал главный врач Барышской больницы Александр Мурзаков.

Также, по словам руководителя больницы, на средства федерального бюджета для обследования детского населения сюда закуплен УЗИ-аппарат экспертного класса.

В Батайске Ростовской области после капремонта открылись две детских поликлиники

В Батайске после капитального ремонта открылись две детских поликлиники. Медицинскую помощь в современных и комфортных условиях, а главное — в шаговой доступности смогут получать 18,5 тысячи маленьких жителей города.

© dontr.ru

© battime.ru

© bataysk-gorod.ru

Капитальный ремонт в поликлинических отделениях № 1 и № 4 центральной городской больницы Батайска проводился в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Общая стоимость работ по капитальному ремонту двух поликлинических отделений составила 24 млн рублей.

Ремонт поликлиник проведен в кратчайшие сроки. Корпуса полностью обновлены всего за несколько месяцев. В четвертом поликлиническом отделении ремонта ждали 44 года. Дополнительным декором здесь стала постоянная выставка детских рисунков, обновлять работы планируют каждые два месяца.

В обновленных лечебных учреждениях внедрены элементы бережливой поликлиники. Маленьких и взрослых посетителей ждут открытая регистратура, удобные указатели, игровая зона в помещении и «парковка» для колясок. Маршрутизация пациентов максимально разделяет здоровых и больных детей и позволяет сократить время ожидания и хождения по коридорам в поисках нужного кабинета.

© battime.ru

© bataysk-gorod.ru

© bataysk-gorod.ru

© bataysk-gorod.ru

Раньше жителям Батайска за некоторыми медуслугами приходилось ездить в областную больницу Ростова. Теперь со многими вопросами по здоровью специалисты здесь справятся самостоятельно. Современное оборудование появилось у офтальмолога и отоларинголога. Свое место в отремонтированных кабинетах заняли аппараты УЗИ и ЭКГ, дефибриллятор и др.

Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Замартынье Добровского района Липецкой области

ФАП построен по типовому проекту. Помещение отвечает всем современным требованиям и санитарным нормам. Для оказания первичной медико-санитарной и неотложной помощи в распоряжении медиков есть электрокардиограф, автоматический дефибриллятор, а также приборы для экспресс-диагностики уровня сахара, гемоглобина и холестерина в крови.

© moe-online.ru

Строительство, закупка медицинского оборудования и мебели велись в рамках национального проекта «Здравоохранение» (региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи»). Общая стоимость проведенных работ в Добровском районе составила около 10 млн рублей.

В Губкине Белгородской области после капитального ремонта открылось инфекционное отделение городской детской больницы

Отдельно стоящее двухэтажное здание общей площадью 4828 м2, несмотря на небольшой срок эксплуатации, нуждалось в капитальном ремонте, так как не соответствовало современным санитарным и противопожарным нормативам.

© gubkin.city

Был проведён большой объём строительных работ: заменены системы электроснабжения, водоснабжения, канализации, вентиляции и кондиционирования. Выполнен ремонт фасада и кровли, монтаж линий связи, пожарной и охранной систем. Всё это позволило улучшить условия пребывания маленьких пациентов, и создать современные условия работы для медицинского персонала.

© belzdrav.ru

© vremya31.ru

По словам главного врача Губкинской городской детской больницы Оксаны Касьяненко, важным новшеством стала автономная вентиляция для каждого бокса. Это позволит минимизировать риски заражения пациентов внутри отделения. Также в корпусе появился фтизиатрический кабинет, направленный на профилактику детского туберкулёза и кабинет для эндоскопии и физиотерапии. В каждой палате — кнопка вызова персонала, подводка кислорода. Кроме того, всё отделение полностью оснащено видеонаблюдением. На данный момент завершаются работы по организации кислородного газификатора и установки в палатах интенсивной терапии консоли для подачи кислорода под давлением и подключении необходимой аппаратуры, если в отделении окажется ребёнок с COVID-19.

Новые ФАПы открылись в Становлянском районе Липецкой области

Модульные фельдшерско-акушерские пункты начали работать в селах Дмитриевка и Кличено Становлянского района. Они оснащены современной компьютерной техникой и подключены к сети интернет. Это позволяет проводить медицинские консультации с узкими специалистами в режиме видеосвязи и на месте записываться на прием к врачам. Общее количество обслуживаемого населения двух ФАПов составит более 800 человек, среди которых не только взрослые, но и дети дошкольного и школьного возраста. Прием будут вести квалифицированные медицинские работники.

© lipetskmedia.ru

Общая стоимость проведенных работ в Становлянском районе составила более 20 млн рублей.

Всего в Становлянском районе работают два отделения общей врачебной практики, 20 фельдшерско-акушерских пунктов и 11 домовых хозяйств.

Завершился капитальный ремонт детского отделения поликлиники в Мурмашах Мурманской области

Обновлённое детское отделение поликлиники Мурмаши Кольской ЦРБ теперь располагается в здании бывшего детского стационара, которое с 1996 года было законсервировано.

Расконсервация и капитальный ремонт объекта проводились поэтапно в течение нескольких лет.

© hibiny.com

© hibiny.com

© hibiny.com

Всего на ремонтно-строительные работы из областного бюджета выделено 44 млн рублей. На закупку медицинской мебели и оборудования израсходовали ещё 13 млн рублей. Также закуплен и установлен рентгенологический комплекс за 19 млн рублей.

Сообщение подготовлено совместно с Human RS и tumanova

http://grifonin.../20200311/33582

https://admkrai...31/show/532542/

https://www.mos...s/4299/6677050/

https://ulgov.r...20.07.07/57210/

https://www.don....ru/news/10078/

https://admlip....rovskom_rayone/

https://belregi...ex.php?ID=43718

https://admlip....yanskom_rayone/

https://vk.com/...all-49166_77739