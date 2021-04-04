Тверской станкостроительный завод увеличивает производство

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Декабрь 2020 года

В декабре 2020 года 39 металлообрабатывающих станка Тверского завода отправились к своим новым владельцам в разные города России.

1 квартал 2021 года

В начале 2021 года Тверской завод продолжал наращивать производство.

Количество отгруженных единиц токарных станков с ЧПУ и вертикальных обрабатывающих центров увеличено на 14% (в первом полугодии 2020 года было выпущено 120 станков). Отправлено с оборудованием более 3500 единиц остастки и инструмента.

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Подписано более 70 договоров поставки оборудования.

Хроники завода

Расширение цеха мехобработки

Существующий участок механической обработки, в котором обрабатывались крупные корпусные детали станков, пока расположен на площади 800 м2. Но завод столкнулся с тем, что этих площадей и мощностей уже недостаточно для увеличивающегося объёма производства.

Летом 2020 года под механический цех выделено ещё 2600 м2. Осенью начались работы по капитальному ремонту и оборудованию помещений.

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В настоящее время цех механической обработки перевооружается на более мощное оборудование. Это портально-фрезерный станок, горизонтально-расточной, 5-ти осевой обрабатывающий центр.

В конце 2020 года заводом приобретён большой специализированный 8-метровый плоскошлифовальный станок с двумя шлифовальными суппортами для обработки крупногабаритных станин.

По сравнению с используемым 4-х метровым шлифовальным станком, новое оборудование позволит производить крупногабаритные токарные и фрезерные, в том числе портальные, станки.

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Под новый станок залит фундамент. Станок будет запущен во 2 квартале 2021 г.

Уральская выставка

Тверской станкостроительный завод принял участие в выставке «Металлообработка. Сварка-Урал-2021», состоявшейся 16-19 марта в Екатеринбурге. Здесь было продано два 5-ти осевых многофункциональных обрабатывающих центра FIVE650. Отгрузка намечена на конец второго квартала 2021 года.

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Делегации, переговоры

Производственные площади завода с начала 2021 года посетили более 200 руководителей и технических специалистов различных предприятий. Особо можно выделить посещение завода компанией Апротех (дочерняя структура Касперского), компанией Kugel (поставщик комплектующих Hiwin), компанией BLUM (лазерные измерительные системы), «Сименс».

Новые станки

1. В конце 2020 года выпущен новый компактный токарный станок с приводным инструментом ТС16А16Ф4.

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Особенности:

— горизонтальная станина

— 4х позиционная резцедержка 20×20

— радиальный приводной фрезерый блок

— осевой приводный фрезерный блок

— диапозон скоростей до 3000 об/мин

— рельсовые направляющие

— гидравлический тормоз на шпинделе

— комплект гидравилики на патроне

— компактная гидростанция, прикреплённая к станине

2. В феврале 2021 года разработан обрабатывающий центр ФС80МФ3. Он подойдёт для производств, не требующих огромных объемов производства или сложной обработки.

Это современный высокопроизводительный вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ, схожий по характеристикам с ФС85МФ3.

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Основные отличия:

Габаритные размеры рабочего стола: 1000×550 мм

Максимальная нагрузка на рабочий стол: 500 кг

Перемещения (Х/Y/Z): 800×550×550 мм

Скорость быстрый перемещений: до 48 м/мин

Станок будет запущен в серийное производство в кратчайшие сроки,

3. В настоящее время на заводе запускается новая линейка обрабатывающих центров для пятиосевой обработки FIVE, заключили первые договоры на поставку.

4. Разработаны и выведены на рынок 3 варианта цифровых двойников станков.

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Очередной пошёл…

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