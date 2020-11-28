Тверской станкостроительный завод. Начало

© Сергей Котенко/Сделано у нас

Рождение

Датой рождения Тверского станкостроительного завода (АО «СтанкоМашКомплекс») считается 1 сентября 1999 года.

Будущий завод начинал с капитального ремонта и модернизации станков для крупных промышленных предприятий. В основном это были тяжёлые фрезерные станки Савеловского машиностроительного завода, расположенного в г. Кимры Тверской области (ФП7,ФП17, ФП37, МА655), токарные станки «Красного пролетария».

Заглянем и мы в 20-летнюю историю завода.

© Ольга Котенко/Сделано у нас

© Сергей Котенко/Сделано у нас

В 2004 году компания приобретает производственную территорию размером в 4000 м2 в промзоне г. Твери на ул. Академика Туполева, 124. Запущен первый цех площадью 800 м2.

© Ольга Котенко/Сделано у нас

© Сергей Котенко/Сделано у нас

На новых площадях проводится реконструкция, устанавливается фрезерное и токарное оборудование. Это позволяет осуществлять капитальный ремонт промышленного оборудования любой сложности уже на собственных производственных площадях завода.

© Сергей Котенко/Сделано у нас

Постепенно от капитального ремонта старых «савеловских» станков Тверской завод переходит к крупноузловой сборке моделей токарных и фрезерных станков других заводов. Предприятие набирает опыт, изучает рынок, перенимает технологии других заводов, насыщает производство металлообрабатывающими станками и другим оборудованием, обучает персонал.

В 2012 году начата сборка станкокомплектов CKE6150, организован монтаж электрошкафов и другого электрооборудования. Локализовано производство кожухов:

© Сергей Котенко/Сделано у нас

Производится механическая обработка станин и деталей токарных и фрезерных станков:

© Ольга Котенко/Сделано у нас

© Ольга Котенко/Сделано у нас

© Ольга Котенко/Сделано у нас

Старый ГДР-овский «Хеккерт», модернизированный на Тверском станкостроительном заводе ещё в далёком 2006 году, надёжно обрабатывает станины и сейчас:

© Сергей Котенко/Сделано у нас

16-летний этап накопления опыта и компетенций заканчивается. Количество переходит в новое качество. Завод готов к производству своих станков.

Первые станки

В сентябре 2015 года на Тверском станкостроительном заводе началось производство первых собственных токарных станков ТС1625ФЗ с ЧПУ и фрезерных станков ФС65МФЗ.

© stankomach.com

В 2016 году завод совершенствует производство токарных и фрезерных станков, увеличивает выпуск новой продукции. Модернизирован первый токарный станок предприятия ТС1625ФЗ, начат выпуск вертикальных обрабатывающих центров ФС85МФ3 и ФС110МФ3.

© stankomach.com

В 2017 году завод выпустил уже 102 токарных и фрезерных станка.

По данным Ассоциации «Станкоинструмент» Тверской станкостроительный завод выходит на второе место в стране по количеству выпущенных станков в сегменте токарных и фрезерных станков с ЧПУ, уступая лишь Ульяновскому станкостроительному заводу. Всего в России в 2017 по данным «Станкоинструмента» было выпущено 987 токарных и фрезерных станков с ЧПУ.

Завод расширяет линейку токарных станков, начато производство токарных станков ТС16К20Ф3 (проект К20), ТС16А20Ф3 (проект А20), ТС1640Ф3/1500 (проект К40), ТС1720Ф4.

© stankomach.com

Завод пытается нащупать различные ниши, ищет потребителей станков по всей России. Начато производство транспортёров для стружки.

Расширена линейка фрезерных вертикальных обрабатывающих центров, начато производство ФС130, ФП80.

Вторая смена

В 2018 году завод переходит на работу в 2 смены. За год отгружено 143 станка, из них 85 токарных и 58 фрезерных обрабатывающих центра.

На фрезерные центры ФС110МФ5 устанавливается наклонно-поворотный стол, что позволяет вести пятиосевую обработку деталей.

© stankomach.com

Отгружены и успешно запущены в работу первые фрезерные станки ФС160МФ3 для обработки габаритных и/или тяжёлых деталей.

В 2019 году Тверской станкостроительный завод выпустил 268 станков с ЧПУ.

Начато производство вертикальных обрабатывающих центров МФЦ650, портальных фрезерных станков ФП160МФ4, горизонтальных фрезерных станков ФГ40МФ4:

© stankomach.com

© Ольга Котенко/Сделано у нас

Вступая в 2020 год

Рост производства и необходимость работы в тёплых цехах потребовали наращивания энергетических мощностей. Старая котельная переоборудуется на водяное отопление. В 2019 году устанавливается новый водогрейный котёл мощностью 0,5 МВт. Монтируется система водоподготовки.

© Сергей Котенко/Сделано у нас

В связи с вводом нового цеха в начале 2020 года устанавливается ещё один котёл мощностью 0,5 МВт. Третьим этапом модернизации котельной стала установка двух дополнительных котлов общей мощностью 2,0 МВт. Это пока резерв предприятия с явным прицелом на будущее:

© Сергей Котенко/Сделано у нас

К 2020 году численность сотрудников завода превысила 100 человек. За последний год коллектив вырос на 40 человек. Старое поколение, специализировавшееся на ремонте «советских» станков, постепенно уходит на заслуженный отдых. На их место приходят ребята из Тверского технического университета, колледжа им. А. Н. Коняева (бывший индустриальный техникум), Тверского машиностроительного колледжа. Начинаются работы по обустройству центра профессионального обучения с учебным цехом. Практически все инженеры и рабочие завода имеют высшее или среднее техническое образование.

В 2019 году производственные, складские и административные площади Тверского станкостроительного завода составляли 6 000 м2. Производственных площадей хронически не хватает, это тормозит рост производства. Принимается решение о приобретении ещё 15 тыс. м2 производственных площадей.

© stankomach.com

Сразу начинаетя ремонт новых помещений (кровля, стены, полы, стеклопакеты, отопление, электрика). Силами своих специалистов в новом сборочном цеху площадью 4 тыс. м2 монтируются портальные краны.

Заводские часы отсчитывают время до запуска нового сборочного цеха.

© Сергей Котенко/Сделано у нас

Но это уже отдельная история.

© Ольга Котенко/Сделано у нас