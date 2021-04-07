На территории Белоярской АЭС введена в эксплуатацию производственная база «Уралатомэнергоремонта»

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Впервые в истории АО «Атомэнергоремонт» построена и введена в эксплуатацию производственная база «Уралатомэнергоремонт», расположенная непосредственно на территории энергоблока № 4 Белоярской АЭС.

Вопрос о возможности строительства базы обсуждался еще в 2012 году на совместном производственном совещании Белоярской АЭС и «Уралатомэнергоремонт» — филиала АО «Атомэнергоремонт» по вопросу обеспечения производственными площадями ремонтного персонала на территории энергоблока № 4 Белоярской АЭС.

В 2015 году решение о строительстве было утверждено в вышестоящей организации и былвыделен земельный участок площадью 4,8 гектара под строительство производственной базы с пешеходной галереей. После этого началась работа по оформлению договоров аренды земельного участка, разработка и экспертиза проектно-сметной документации, получение разрешения на строительство и заключение договоров на строительство.

В настоящее время завершено строительство первой очереди здания производственной базы «Уралатомэнергоремонт» на территории 4-го энергоблока Белоярской АЭС. Выполнены работы по подключению тепловых и электрических сетей, сетей связи, завершается сборка мебели в кабинетах и гардеробах, установка оборудования в цехе и другие работы по обеспечению здания всем необходимым оборудованием.

Продолжается строительство пешеходной галереи для обеспечения перехода персонала из помещений производственной базы непосредственно на рабочие места на 4 энергоблоке.

«Ввод в эксплуатацию 1-ой очереди производственной базы поможет решить сразу несколько задач, — прокомментировал Андрей Кобец, заместитель директора филиала по общим вопросам, — прежде всего, это позволит экономить время на подготовительные операции. Здесь можно быстро переодеться, взять необходимые инструменты, оборудование и идти выполнять работу. Персонал „Уралатомэнергоремонт“ и персонал, прикомандированный с других филиалов АО „Атомэнергоремонт“, сможет, приезжая на работу, заходить в свое здание на территории и приступать к работе прямо здесь или перемещаться на блок. Также мы сможем в полной мере обеспечить соблюдение санитарно-бытовых условий для персонала. В здании есть гардеробные, душевые, санитарные комнаты, а с появлением пешеходной галереи будет еще проще и удобнее переходить прямо на блок. Кроме того, производственный цех, который размещен в здании, позволит осуществлять обслуживание и мелкий ремонт оборудования. Предусмотрены новые помещения и кабинеты для размещения инженерно-технических работников, большое помещение для проведения обучения и реализации всех форм административной работы с персоналом. Планируется создание в помещениях базы „Фабрики процессов“ по обучению работам на вскрытом оборудовании. В итоге ввод в действие производственной базы позволит сократить потери времени, повысить производительность труда, улучшить условия труда персонала и в целом позволит повысить качество и культуру безопасности».

© www.atomic-energy.ru

© www.atomic-energy.ru

Справка

АО «Атомэнергоремонт» — головная специализированная ремонтная организация атомно-энергетической отрасли России, генеральный подрядчик по техническому обслуживанию и ремонту оборудования атомных станций и других промышленных и энергетических предприятий. АО «Атомэнергоремонт» выполняет более 70% ремонтных работ на площадках АЭС АО «Концерн Росэнергоатом».