Ростех поставил в Туркмению два медицинских вертолета: «Ансат» и Ми-17-1 В

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Казанский вертолетный завод холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) поставил в Республику Туркменистан первый вертолет «Ансат», а также тяжелый многоцелевой Ми-17-1 В. Обе машины будут использоваться в новом Международном ожоговом центре для медэвакуации пострадавших и тяжелобольных пациентов.

Договор на поставку вертолета «Ансат» и Ми-17-1 В был подписан между Казанским вертолетным заводом и агентством «Туркменховаеллары» 31 марта 2020 года. В соответствии с контрактом оба вертолета поставляются в Туркмению в универсальном варианте исполнения с медмодулями и медицинским оборудованием на борту, дополнительно предусмотрены противоожоговые наборы. Салоны машин оборудованы кондиционерами.

На вертолете Ми-17-1 В установлены дополнительные топливные баки для увеличения дальности полетов. Также он оснащен бортовой стрелой СЛГ-300, посадочно-поисковой фарой и внешней подвеской на 4 тонны для перевозки крупногабаритного груза.

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«Поставка первого „Ансата“ в Туркменистан — важная веха в развитии экспортного потенциала Казанского вертолетного завода. Надеемся, что высокие летно-технические характеристики вертолета „Ансат“ будут оценены по достоинству, и эта поставка послужат отправной точкой для нашего дальнейшего сотрудничества. Как „Ансаты“, так и вертолеты серии Ми-8/17 отлично зарекомендовали себя при выполнении санитарных авиаработ в России. Мы рады поделиться накопленным опытом с нашими коллегами из Туркменистана и поставить им самую современную технику», — отметил управляющий директор Казанского вертолетного завода Алексей Белых.

В рамках контракта с агентством «Туркменховаеллары» в авиационном учебном центре КВЗ прошли обучение 30 летчиков и специалистов инженерно-технического состава эксплуатирующей организации. Программа включала в себя теоретическую и практическую подготовку, в том числе занятия на новом тренажере вертолета «Ансат». Курсанты успешно завершили обучение и получили сертификаты.

Казанский вертолетный завод имеет многолетнюю историю сотрудничества с Туркменией. С 2009 по 2015 гг. в эту страну было поставлено 11 вертолетов производства КВЗ.

«Ансат» — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек. «Ансат» сертифицирован для использования в температурном диапазоне от -45 до +50 градусов по Цельсию, а также для эксплуатации в высокогорье. В 2019 году Федеральное агентство воздушного транспорта сертифицировало увеличение ресурса фюзеляжа «Ансата» до 16 000 летных часов. В 2020 году авиационные власти России сертифицировали установку на «Ансат» системы аварийного приводнения, комплекса для перевозки неонатальных пациентов, инфекционных боксов для транспортировки больных с коронавирусом.

Многоцелевые вертолеты серии Ми-8/17 имеют уникальные летно-технические и эксплуатационные характеристики. Конструкция и оборудование вертолетов семейства Ми-8/17 позволяют эксплуатировать их при автономном базировании на необорудованных площадках практически во всех климатических условиях, что доказывает многолетний опыт использования данных машин на разных континентах.

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