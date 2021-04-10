Новые детские сады открываются в регионах часть 5 ( 2021 г.)
Новый детский сад на 350 мест открыли в Балашихе | Изображение 1 © 360tv.ru
Московская область
Новый детский сад № 58 «Мозаика» открыли в Балашихе. Это современный большой корпус, рассчитанный на 350 ребят. Он появился в жилом комплексе «Измайловский лес».
Новый детский сад на 350 мест открыли в Балашихе | Изображение 2 © 360tv.ru
Сад большой, современный, рассчитан на 350 мест. В саду функционирует 14 групп, есть музыкальный и физкультурный залы, просторные групповые, оборудованные игровые площадки. Тут все условия для комфортного пребывания детей.
Новый детский сад на 350 мест открылся в Балашихе © mosreg.ru
https://mosreg....ya-v-balashikhe
https://360tv.r...hetku-gagarina/
https://podmosk...ilsya/92788737/
Республика Коми
В сыктывкарской Орбите открыли новый детсад.Новый четвертый корпус детского сада № 23 располагается на первом этаже дома в жилом комплексе «Атлантида»
https://syktyvk...k.ru/news/98647
Республика Башкортостан
В селе Емаши Белокатайского района состоялось торжественное открытие детского сада на 95 мест. Он рассчитан на пять групп, включая одну ясельную. Новое здание пришло на смену старым, — построенным сто лет назад!
https://www.bas...y-detskiy-sad-/
https://ufa.bez...y-sad/92750618/
Волгоградская область
Под Волгоградом распахнул двери детский сад на 100 мест © gorvesti.ru
Под Волгоградом распахнул двери детский сад на 100 мест © gorvesti.ru
В хуторе Лебяжья Поляна Среднеахтубинского района открылся новый детский сад. Он рассчитан на 100 детей, из которых 60 мест отдадут ребятам от 3 до 7 лет, а 40 — под ясли. Строительство проходило в рамках регионального проекта по содействию занятости женщин в рамках нацпроекта «Демография».
https://gorvest..._medium=desktop
Республика Ингушетия
В Карабулаке сегодня открылся новый детский сад «Ласточка». Теперь у ещё 220 маленьких жителей города появится возможность посещать учреждение и получать дошкольное образование в комфортных условиях.
AF3I6836_новый размер.jpg © ingushetia.ru
https://ingushe...yy_detskiy_sad/
Республика Удмуртия
В Сарапуле состоялось открытие самого большого в городе детского сада на 220 мест © udmpravda.ru
В Сарапуле состоялось открытие самого большого в городе детского сада на 220 мест © udmpravda.ru
В среду, 7 апреля, официально открылся детский сад на 220 мест в жилом микрорайоне «Элеконд» Сарапула. С вводом в эксплуатацию этого объекта была поставлена точка в вопросе с нехваткой мест для дошколят в городе. Для воспитания и развития малышей здесь созданы все условия: просторные и функциональные игровые комнаты и спальни, музыкальный и спортивный залы. Медицинский кабинет и пищеблок оснащены современным оборудованием. На территории, прилегающей к зданию, кроме прогулочных, создали две площадки для занятий физкультурой: одну — для самых маленьких, а вторую — для детей постарше.
https://udmprav...da-na-220-mest/
Читайте также...
- В селе Юмашево Башкирии открыт детский сад и социальный дом
- Новый детский сад открыт в деревне Новая Бия Удмуртии
- В деревне Тазларово Башкирии открыли детский сад на 60 мест
10.04.2111:15:20
10.04.2117:55:57