Новые детские сады открываются в регионах часть 5 ( 2021 г.)

Новый детский сад на 350 мест открыли в Балашихе | Изображение 1 © 360tv.ru

Московская область

Новый детский сад № 58 «Мозаика» открыли в Балашихе. Это современный большой корпус, рассчитанный на 350 ребят. Он появился в жилом комплексе «Измайловский лес».

Новый детский сад на 350 мест открыли в Балашихе | Изображение 2 © 360tv.ru

Сад большой, современный, рассчитан на 350 мест. В саду функционирует 14 групп, есть музыкальный и физкультурный залы, просторные групповые, оборудованные игровые площадки. Тут все условия для комфортного пребывания детей.

Новый детский сад на 350 мест открылся в Балашихе © mosreg.ru

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Республика Коми

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В сыктывкарской Орбите открыли новый детсад.Новый четвертый корпус детского сада № 23 располагается на первом этаже дома в жилом комплексе «Атлантида»

© media.1istochnik.ru

© media.1istochnik.ru

© media.1istochnik.ru

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Республика Башкортостан

© bashinform.ru

В селе Емаши Белокатайского района состоялось торжественное открытие детского сада на 95 мест. Он рассчитан на пять групп, включая одну ясельную. Новое здание пришло на смену старым, — построенным сто лет назад!

© bashinform.ru

© bashinform.ru

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https://ufa.bez...y-sad/92750618/

Волгоградская область

Под Волгоградом распахнул двери детский сад на 100 мест © gorvesti.ru

В хуторе Лебяжья Поляна Среднеахтубинского района открылся новый детский сад. Он рассчитан на 100 детей, из которых 60 мест отдадут ребятам от 3 до 7 лет, а 40 — под ясли. Строительство проходило в рамках регионального проекта по содействию занятости женщин в рамках нацпроекта «Демография».

https://gorvest..._medium=desktop

Республика Ингушетия

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В Карабулаке сегодня открылся новый детский сад «Ласточка». Теперь у ещё 220 маленьких жителей города появится возможность посещать учреждение и получать дошкольное образование в комфортных условиях.

AF3I6836_новый размер.jpg © ingushetia.ru

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Республика Удмуртия

В Сарапуле состоялось открытие самого большого в городе детского сада на 220 мест © udmpravda.ru

В среду, 7 апреля, официально открылся детский сад на 220 мест в жилом микрорайоне «Элеконд» Сарапула. С вводом в эксплуатацию этого объекта была поставлена точка в вопросе с нехваткой мест для дошколят в городе. Для воспитания и развития малышей здесь созданы все условия: просторные и функциональные игровые комнаты и спальни, музыкальный и спортивный залы. Медицинский кабинет и пищеблок оснащены современным оборудованием. На территории, прилегающей к зданию, кроме прогулочных, создали две площадки для занятий физкультурой: одну — для самых маленьких, а вторую — для детей постарше.

https://udmprav...da-na-220-mest/