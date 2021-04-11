В регионы РФ поставлено 45 новых пассажирских поездов ЭП2Д постройки 2020 года

© trainpix.org

Демиховский машиностроительный завод поставил пассажирским компаниям в регионы 45 электропоездов постоянного тока ЭП2Д постройки 2020 года с энергосберегающим тяговым электрооборудованием, которые в настоящий момент находятся в регулярной эксплуатации

В частности, 28 электропоездов были переданы в адрес АО «Центральная пригородная пассажирская компания», 6 электропоездов Куйбышевской железной дороге, 2 электропоезда Западно-Сибирской железной дороге, 2 электропоезда Юго-Восточной железной дороге и 7 электропоездов Крымской железной дороге (стали поступать на Крымскую железную дорогу с апреля 2020 года).

Севастополь. перегон Инкерман-II — Мекензиевы Горы.30 июля 2020 г © trainpix.org

Крым, перегон Сирень — Верхнесадовая 19 января 2021 г © trainpix.org

Севастополь, перегон Мекензиевы Горы — Верхнесадовая 11 августа 2020 г © trainpix.org

Севастополь. перегон Инкерман-II — Мекензиевы Горы.19 января 2021 г. © trainpix.org

Севастополь, перегон Мекензиевы Горы — Инкерман-II, 21 ноября 2020 г. © trainpix.org

Крым, перегон Почтовая — Самохвалово, 19 января 2021 г © trainpix.org

Демиховский машиностроительный завод продолжает поставки пассажирских поездов ЭП2Д пассажирским компаниям. На данный момент в адрес АО «Центральная пригородная пассажирская компания» были поставлены 3 новых поезда постройки 2021 года.

Московская область. ЭП2Д постройки 01.2021 © trainpix.org