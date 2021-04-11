В регионы РФ поставлено 45 новых пассажирских поездов ЭП2Д постройки 2020 года
Демиховский машиностроительный завод поставил пассажирским компаниям в регионы 45 электропоездов постоянного тока ЭП2Д постройки 2020 года с энергосберегающим тяговым электрооборудованием, которые в настоящий момент находятся в регулярной эксплуатации
В частности, 28 электропоездов были переданы в адрес АО «Центральная пригородная пассажирская компания», 6 электропоездов Куйбышевской железной дороге, 2 электропоезда Западно-Сибирской железной дороге, 2 электропоезда Юго-Восточной железной дороге и 7 электропоездов Крымской железной дороге (стали поступать на Крымскую железную дорогу с апреля 2020 года).
Севастополь. перегон Инкерман-II — Мекензиевы Горы.30 июля 2020 г © trainpix.org
Крым, перегон Сирень — Верхнесадовая 19 января 2021 г © trainpix.org
Севастополь, перегон Мекензиевы Горы — Верхнесадовая 11 августа 2020 г © trainpix.org
Севастополь. перегон Инкерман-II — Мекензиевы Горы.19 января 2021 г. © trainpix.org
Севастополь, перегон Мекензиевы Горы — Инкерман-II, 21 ноября 2020 г. © trainpix.org
Крым, перегон Почтовая — Самохвалово, 19 января 2021 г © trainpix.org
Демиховский машиностроительный завод продолжает поставки пассажирских поездов ЭП2Д пассажирским компаниям. На данный момент в адрес АО «Центральная пригородная пассажирская компания» были поставлены 3 новых поезда постройки 2021 года.
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