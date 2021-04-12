Новую школу открыли в Нижнем Новгороде

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12 апреля в Нижнем Новгороде, в жилом комплексе «Гагаринские высоты» (Приокский район) открыта новая школа. Ее строительство осуществлялось в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Школа рассчитана на обучение 675 человек, с 1-го по 11-й классы. В образовательном учреждении есть учебные классы с инновационными методическими комплексами, современные лаборатории для практических занятий по различным предметам, три спортивных зала, просторный актовый зал, зал хореографии, музыкальный и художественный классы, кабинеты робототехники и планетарий.

Общая стоимость строительства с учетом технического оснащения составила 640 млн рублей.

За 2020−2021 годы открылись новые школы в «Цветах», в Новинках и сегодня — в «Гагаринских высотах». В значительной мере это решит проблему с обеспечением местами в школах в этом районе. Сегодня в школе № 34 уже начали заниматься ребята с 1-го по 3-й класс. Тематика образования здесь необычная — изучение Вселенной и космоса, в классах и лабораториях стоит самое современное оборудование. Еще одна изюминка школы в том, что детям предложат широкий перечень дополнительных занятий. Они смогут, не покидая свой микрорайон, заниматься, например, робототехникой. Рядом скоро откроем детсад, и он вместе со школой станет единым образовательным пространством.

Средние и старшие классы начнут обучение в новой школе в предстоящем 2021−2022 учебном году.

© vremyan.ru

© vremyan.ru

© vremyan.ru

© vremyan.ru

© vremyan.ru

© vremyan.ru

© vremyan.ru

© vremyan.ru

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