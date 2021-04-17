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Детские сады и школы

Новые детские сады открываются в регионах часть 6 ( 2021 г.)

 © elkurultay.ru

Республика Алтай

14 апреля, состоялось торжественное открытие детского сада «Светлячок» в микрорайоне Алгаир села Майма. Дошкольное учреждение будут посещать 125 ребятишек, в том числе 60 детей ясельного возраста.

 © elkurultay.ru

 © elkurultay.ru

 © elkurultay.ru

 © elkurultay.ru

https://minobr-...info/news/5344/

с. Усть-Кан

 © sun9-23.userapi.com

1 апреля, в райцентре в Усть-Канскомом районе открыли новый детский сад «Светлячок», построенный в рамках реализации национального проекта «Демография».

 © sun9-29.userapi.com

В здании детского сада имеется прачечная, медицинский блок, групповые и спальные помещения, спортивный и музыкальный зал, кабинет психолога, логопедический и методический кабинет.

https://vk.com/...-180266522_2051

https://altai-r...-archive/37228/

https://ustkan....y-sad/92537561/

Хабаровский край

 © todaykhv.ru

6 апреля, в в Ракитненском сельском поселении в пригороде краевой столицы состоялось радостное и очень долгожданное событие. В селе Гаровка-2 открыли построенный по национальному проекту «Демография» детский сад,

 © todaykhv.ru

 © khabrayon.khabkrai.ru

 © khabrayon.khabkrai.ru

 © khabrayon.khabkrai.ru

 © khabrayon.khabkrai.ru

https://khabray...ts/Novosti/6053

https://www.tod.../society/34374/

Республика Башкортостан

 © ufacity.info

г. Уфа

В Октябрьском районе распахнул свои двери новый корпус детского сада № 69

 © ufacity.info

https://ufa.bez...-sada/92851217/

https://ufacity...ews/403128.html

Московская область

В подмосковном Красногорске открылся второй мини-детский садВ подмосковном Красногорске открылся второй мини-детский сад © i1.wp.com

г. Красногорск

В подмосковном Красногорске открылся новый детский сад на базе школы «Мозаика». Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 60 мест.

https://sensaci...na_baze_shkoli/

Республика Калмыкия

 © sun9-37.userapi.com

14 апреля, состоялось торжественное открытие нового детского сада в Приманыче Ики-Бурульского района. Детский садик рассчитан на 50 мест.

 © sun9-5.userapi.com

 © sun9-37.userapi.com

https://vk.com/...-147001025_1276

https://riakalm...go-sada-kharada

Источник: http://elkurultay.ru/press-tsentr/n...ylsya-novyj-detskij-sad-svetlyachok

новый детсад , Республика Алтай, Хабаровский край, Башкирия, Московская область, Калмыкия
  • Александр Климов Александр Климов
    17.04.2109:02:55

    Ошибок нет в республике Алтай открыли 2 садика с названиями «Светлячок»

    Отредактировано: Александр Климов~12:27 17.04.21
    #1230509
  • Александр Климов Александр Климов
    17.04.2109:04:50

    На этой неделе журналисты даже не старались ( печально ) сделать качественный материал. Прошу не судить строго качество конкретного выпуска.

    #1230510
    • Human RS Human RS
      17.04.2117:50:49

      Вы бы тоже наконец озаботились качеством своих обзоров. Например что сложного в том, чтобы научиться правильно прописывать теги?

      #1230547
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