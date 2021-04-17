Новые детские сады открываются в регионах часть 6 ( 2021 г.)
Республика Алтай
14 апреля, состоялось торжественное открытие детского сада «Светлячок» в микрорайоне Алгаир села Майма. Дошкольное учреждение будут посещать 125 ребятишек, в том числе 60 детей ясельного возраста.
https://minobr-...info/news/5344/
с. Усть-Кан
1 апреля, в райцентре в Усть-Канскомом районе открыли новый детский сад «Светлячок», построенный в рамках реализации национального проекта «Демография».
В здании детского сада имеется прачечная, медицинский блок, групповые и спальные помещения, спортивный и музыкальный зал, кабинет психолога, логопедический и методический кабинет.
https://vk.com/...-180266522_2051
https://altai-r...-archive/37228/
https://ustkan....y-sad/92537561/
Хабаровский край
6 апреля, в в Ракитненском сельском поселении в пригороде краевой столицы состоялось радостное и очень долгожданное событие. В селе Гаровка-2 открыли построенный по национальному проекту «Демография» детский сад,
https://khabray...ts/Novosti/6053
https://www.tod.../society/34374/
Республика Башкортостан
г. Уфа
В Октябрьском районе распахнул свои двери новый корпус детского сада № 69
https://ufa.bez...-sada/92851217/
https://ufacity...ews/403128.html
Московская область
В подмосковном Красногорске открылся второй мини-детский сад © i1.wp.com
В подмосковном Красногорске открылся второй мини-детский сад © i1.wp.com
г. Красногорск
В подмосковном Красногорске открылся новый детский сад на базе школы «Мозаика». Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 60 мест.
https://sensaci...na_baze_shkoli/
Республика Калмыкия
14 апреля, состоялось торжественное открытие нового детского сада в Приманыче Ики-Бурульского района. Детский садик рассчитан на 50 мест.
https://vk.com/...-147001025_1276
https://riakalm...go-sada-kharada
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