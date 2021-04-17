Новые детские сады открываются в регионах часть 6 ( 2021 г.)

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Республика Алтай

14 апреля, состоялось торжественное открытие детского сада «Светлячок» в микрорайоне Алгаир села Майма. Дошкольное учреждение будут посещать 125 ребятишек, в том числе 60 детей ясельного возраста.

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https://minobr-...info/news/5344/

с. Усть-Кан

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1 апреля, в райцентре в Усть-Канскомом районе открыли новый детский сад «Светлячок», построенный в рамках реализации национального проекта «Демография».

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В здании детского сада имеется прачечная, медицинский блок, групповые и спальные помещения, спортивный и музыкальный зал, кабинет психолога, логопедический и методический кабинет.

https://vk.com/...-180266522_2051

https://altai-r...-archive/37228/

https://ustkan....y-sad/92537561/

Хабаровский край

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6 апреля, в в Ракитненском сельском поселении в пригороде краевой столицы состоялось радостное и очень долгожданное событие. В селе Гаровка-2 открыли построенный по национальному проекту «Демография» детский сад,

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https://khabray...ts/Novosti/6053

https://www.tod.../society/34374/

Республика Башкортостан

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г. Уфа

В Октябрьском районе распахнул свои двери новый корпус детского сада № 69

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https://ufa.bez...-sada/92851217/

https://ufacity...ews/403128.html

Московская область

В подмосковном Красногорске открылся второй мини-детский сад © i1.wp.com

г. Красногорск

В подмосковном Красногорске открылся новый детский сад на базе школы «Мозаика». Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 60 мест.

https://sensaci...na_baze_shkoli/

Республика Калмыкия

© sun9-37.userapi.com

14 апреля, состоялось торжественное открытие нового детского сада в Приманыче Ики-Бурульского района. Детский садик рассчитан на 50 мест.

© sun9-5.userapi.com

© sun9-37.userapi.com

https://vk.com/...-147001025_1276

https://riakalm...go-sada-kharada