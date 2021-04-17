«Экополис», как работает один из крупнейших в стране переработчиков электроники и бытовой техники

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/xkP_yovT-AE

Проект «Открой #Моспром» онлайн начинает новый сезон. Видео-экскурсии снова с вами. И первая — на заводы корпорации «Экополис».

Здесь экологично перерабатывают старую бытовую технику в высококачественные вторичные материалы — пластик и металлы. В условиях мегаполиса это особенно необходимо — на одного жителя Москвы, например, в год приходится около 136 килограммов бытовых отходов. Представьте, сколько пользы они могут еще принести, отправившись в переработку!

В виртуальной экскурсии вы сможете увидеть, как происходит процесс экологической утилизации электронного мусора и его превращение в пригодное к повторному использованию сырье!