«Экополис», как работает один из крупнейших в стране переработчиков электроники и бытовой техники
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/xkP_yovT-AE
Проект «Открой #Моспром» онлайн начинает новый сезон. Видео-экскурсии снова с вами. И первая — на заводы корпорации «Экополис».
Здесь экологично перерабатывают старую бытовую технику в высококачественные вторичные материалы — пластик и металлы. В условиях мегаполиса это особенно необходимо — на одного жителя Москвы, например, в год приходится около 136 килограммов бытовых отходов. Представьте, сколько пользы они могут еще принести, отправившись в переработку!
В виртуальной экскурсии вы сможете увидеть, как происходит процесс экологической утилизации электронного мусора и его превращение в пригодное к повторному использованию сырье!
Источник: https://youtu.be/xkP_yovT-AE
Читайте также...
- Завод по переработке пластика запущен в Москве
- Новые экологические проекты запущены в Московской области, Башкирии и Москве
- Движение «Вторая жизнь» запускает проект 3D-печати уличной мебели из пластикового мусора
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!