Новые плодовые сады высадили в регионах

© sun9-42.userapi.com

В Обоянском районе Курской области высадили на 5 гектарах новый яблоневый сад

© sun9-64.userapi.com

Этот яблоневый сад заложили по технологии суперинтенсивного садоводства. Сообщается, что мероприятие было приурочено к 70-летию Курской государственной сельскохозяйственной академии, поэтому неудивительно, что участие в нем приняли в том числе студенты и преподаватели этого вуза — всего более 200 человек.На этой площадке преподаватели и студенты ГСХА планируют заниматься научно-исследовательской деятельностью, решая проблемы современного интенсивного садоводства.

© sun9-74.userapi.com

Республика Крым

© static.mk.ru

В КФУ имени В. И. Вернадского заложили яблоневый сад нового типа. В нем сократили расстояние между посадками до 0,8 метра.

Ученые из Крыма начали новый цикл экспериментов над яблоками © static.mk.ru

На площади 0,3 гектара будут обучать студентов-агротехнологов и отрабатывать новейшие методы ухода за растениями, вплоть до машинного обучения. Эксперименты будут проводить над тремя популярными сортами яблок: «Гала», «Ред Делишес» и «Грении Смит».

https://crimea...._medium=desktop

Рязанская область

© ryazpressa.ru

12 апреля в АО «Им. генерала Скобелева» Александро-Невского района заложили еще один плодовый сад: посадили более 100 саженцев деревьев — вишни, черешни, алычи и кустарников — смородины и малины.

https://ryazpre...nevskom-rajone/