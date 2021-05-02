Компания «Новый Век Агротехнологий» поставила оборудование для капельного полива растений в Мексику
Аграрии штата Гуанахуато © Фото из открытых источников
Компания «Новый Век Агротехнологий» (г. Чаплыгин, Липецкая обл.), один из ведущих производителей капельной ленты под брендом NEO-DRIP, выходит на мексиканский рынок.
Первая партия продукции компании (720 бухт) проходит успешное испытание в центральных штатах страны: Гуанахуато, Халиско, Мичоакан и Керетаро. Особым спросом пользуется новинка для мексиканцев — эмитерная капельная лента с шагом 10 см.
Капельное орошение является одним из самых основных способов полива в Мексике, широко применяется в теплицах, парниках и открытых полях. Мексиканские аграрии положительно воспринимают качество российской продукции и ждут новых предложений в сельском хозяйстве.
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02.05.2120:08:04