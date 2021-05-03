Новгородское предприятие выпустило первый в России лесовозный 5-осный прицеп

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Во второй половине апреля 2021 года новгородский производитель автомобильной прицепной техники «Meusburger Новтрак» выпустил 50-кубовый лесовозный прицеп АH-560, предназначенный для перевозки в сцепке с грузовиком и аналогичным прицепом 130 кубов сортимента за один рейс.

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Ранее компания освоила выпуск шести моделей сортиментовозов, в частности одного двухосного сортиментовоза, способного перевозить груз до 19 тонн, одного трехосного грузоподъемностью 29,7 тонн, а также четыре модели четырехосных сортиментовозов грузоподъемностью 40 (две модели), 39,7 и 39 тонн.

Также завод выпускает семь моделей полуприцепов-сортиментовозов, из которых один двухосный полуприцеп грузоподъемностью 37 тонн, три трехосных грузоподъемностью 38 тонн и три четырехосных грузоподъемностью 45, 46 и 46,5 тонн.