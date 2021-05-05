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Экспорт

В Гватемалу прибыла первая партия вакцины «Спутник V»

 © clck.ru

5 мая 2021 г. в Гватемалу доставлена первая партия российской вакцины «Спутник V». Самолет «Боинг 757-27A» компании «ДХЛ» приземлился в международном аэропорту «Ла-Ауро́ра» Гватемалы и доставил 50 тысяч доз вакцины «Спутник V». В ближайшее время ожидаются поставки новых партий.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения Гватемалы заключило контракт с РФПИ на покупку 16 млн доз вакцины «Спутник V». Министерство уже оплатило аванс в размере 50% суммы контракта.

@LaPrensa_deOc@LaPrensa_deOc © clck.ru

@LaPrensa_deOc@LaPrensa_deOc © clck.ru

@LaPrensa_deOc@LaPrensa_deOc © clck.ru

@LaPrensa_deOc@LaPrensa_deOc © clck.ru

@LaPrensa_deOc@LaPrensa_deOc © clck.ru

@LaPrensa_deOc@LaPrensa_deOc © clck.ru

@SATGT@SATGT © clck.ru

@net_gua@net_gua © clck.ru

@CNGuatemala@CNGuatemala © clck.ru

@CNGuatemala@CNGuatemala © clck.ru

@SATGT@SATGT © clck.ru

@CNGuatemala@CNGuatemala © clck.ru

@renerugt@renerugt © clck.ru

Вакцина поступила в хранилище Национального биологического центра Министерства общественного здравоохранения и социального обеспечения.

@PedroBroloGT@PedroBroloGT © clck.ru

@MinSaludGuate@MinSaludGuate © clck.ru

@MinSaludGuate@MinSaludGuate © clck.ru

@MinSaludGuate@MinSaludGuate © clck.ru

@MinSaludGuate@MinSaludGuate © clck.ru

@MinSaludGuate@MinSaludGuate © clck.ru

Видео

Видео прибытия вакцины twitter.com @QuepasaSur

25 февраля 2021 г. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявил о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Республики Гватемала. Регистрация вакцины осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

Гватемала стал 37-й страной, где одобрено применение вакцины «Спутник V».

@sputnikvaccine@sputnikvaccine © pbs.twimg.com

Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:

  1. twitter.com @sputnikvaccine,
  2. twitter.com @DestapandoGt,
  3. twitter.com @PedroBroloGT,
  4. twitter.com @SATGT,
  5. twitter.com @LaPrensa_deOc,
  6. twitter.com @net_gua,
  7. twitter.com @CNGuatemala,
  8. twitter.com @MinSaludGuate,
  9. twitter.com @MinexGt,
  10. twitter.com @COMBEXIM,
  11. twitter.com @Noti_Atlantico,
  12. twitter.com @renerugt,
  13. B757-27A(PCF) de DHL Aero Expreso en el Aeropuerto Internacional La Aurora,
  14. emisorasunidas.com,
  15. www.soy502.com,
  16. rdif.ru/fullNews/6465/,
  17. twitter.com rdif_press,

экспорт, фармацевтика, вакцины, Гватемала, covid-19
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