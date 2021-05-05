В Гватемалу прибыла первая партия вакцины «Спутник V»
5 мая 2021 г. в Гватемалу доставлена первая партия российской вакцины «Спутник V». Самолет «Боинг 757-27A» компании «ДХЛ» приземлился в международном аэропорту «Ла-Ауро́ра» Гватемалы и доставил 50 тысяч доз вакцины «Спутник V». В ближайшее время ожидаются поставки новых партий.
Министерство здравоохранения и социального обеспечения Гватемалы заключило контракт с РФПИ на покупку 16 млн доз вакцины «Спутник V». Министерство уже оплатило аванс в размере 50% суммы контракта.
Вакцина поступила в хранилище Национального биологического центра Министерства общественного здравоохранения и социального обеспечения.
Видео
Видео прибытия вакцины twitter.com @QuepasaSur
25 февраля 2021 г. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявил о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Республики Гватемала. Регистрация вакцины осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).
Гватемала стал 37-й страной, где одобрено применение вакцины «Спутник V».
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05.05.2121:57:00