Компания КАМАЗ представила первый отечественный беспилотный самосвал

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Все мы видели, какой должна стать в будущем российская деревня — высокотехнологичной, компьютеризированной и роботехничной. Шаги в этом направлении делаются уже сейчас, и одним из модернизаторов российского агропромышленного комплекса выступает «КАМАЗ». Сегодня мы расскажем вам о новой спецмашине — самосвале КАМАЗ-65119, разработанном конструкторами Научно-технического центра специально для аграриев.

КАМАЗ-65119 — это очень интересный автомобиль, уникальный по многим показателям. Во-первых, это беспилотник, который будет работать в связке с аграрной техникой. Планируется, что работа в поле будет проходить в режиме «рой». Это происходит следующим образом: комбайн или другой уборочный агрегат, будет работать в связке с несколькими автомобилями-беспилотниками, сменяющими друг друга. Когда кузов кузова самосвала заполняется зерном, комбайн останавливается, полный КАМАЗ уезжает для разгрузки в зернохранилище, а его место занимает другой автомобиль, после чего работа возобновляется. И всё это происходит в автоматическом режиме без участия водителей. Уже весной начнутся полевые испытания машины.

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Такой кабины ещё не было

Во-первых, конечно, дизайном. На этом самосвале установлена кабина К3, внешне напоминающая кабины К5. На сегодняшний день такая кабина существует в единственном экземпляре. Подробнее об этом можно прочесть в материале «О новом рестайлинге „старой“ кабины КАМАЗ — слухи и правда».

Каркас остался прежним, что позволит сохранить низкую стоимость машины, но применена новая облицовка, имеющая характерные черты семейства К5. Здесь обновлена передняя решётка, бампер, а также интерьер и экстерьер. Внутри — это кабина Рестайлинг-2, которая уже производится серийно. Экстерьер пока — новая опытная разработка. Здесь, кстати, кабина со спальным местом. В последнее время это частая просьба от заказчиков — самосвалы со спальником. Спальное место используется для кратковременного отдыха водителя в паузах между рейсами и операциями погрузки-разгрузки.

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Мосты, колёса, шины

Также у машины необычная колёсная компоновка. Машина четырёхосная, три последних моста — ведущие и собраны в единый тридем, последний из мостов — поворотный. Такая конструкция даёт автомобилю уменьшенный радиус поворота более чем на 1 метр, по сравнению с автомобилями привычной схемы 8×4. При хорошей манёвренности получаем ещё и привлекательную развесовку автомобиля: лучше нагружается передняя ось и полностью загружается задний тридем. На первую ось приходится 9 т, на мосты тридема — 8 т, 8 т и 5,5 т.

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Широкие шины R 22,5 с увеличенным пятном контакта. Односкатная ошиновка, соответственно, шин здесь 8, а не 10, как, например, в грузовики КАМАЗ-65115 (6×4). Такое решение снижает расход топлива и уменьшает сопротивление качению. Налицо экономия на количестве шин, без потери грузоподъёмности.

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Двигатель, коробка, тормоза

На данном автомобиле стоит современный силовой агрегат с новым 9-литровым двигателем Камминз мощностью 340 «лошадей» с крутящим моментом 1500 Н·м и роботизированной 9-ступенчатой коробкой передач ZF. Также здесь установлены электронные тормозные механизмы и электрогидроусилитель руля ZF .

Вот и всё о новой машине, которая входит в число беспилотников «КАМАЗа», разработанных инженерами НТЦ.