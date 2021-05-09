Ивановский машиностроительный завод представил новый автокран на шасси КАМАЗ

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Как сообщила пресс-служба Ивановского машиностроительного завода «АВТОКРАН», в середине апреля 2021 года завод выпустил первый российский автокран ИВАНОВЕЦ КС-45717К-3Р Air общей массой 21,5 т, грузоподъемностью 25 тонн и четырехсекционной телескопической стрелой длиной более 30 метров, изготовленный на шасси и КАМАЗ-43118 (6×6) с 8-цилиндровым дизельным двигателем с турбонаддувом и ОНВ КАМАЗ 740.705-300 (Евро-5).

В новой модели установлено облегченное однорядное шариковое опорно-поворотное устройство уменьшенного диаметра, позволившее снизить общую массу автокрана.

© avtokran.ru

В кабине возможна установка электропропорциональной системы управления стрелой джойстиками, которая заменяет стандартную с боковыми рычагами, что придает дополнительную плавность и точность подъема и перемещения грузов.

Ранее заводом был освоен выпуск 34 моделей автокранов на шасси КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ, УРАЛ NEXT грузоподъемностью 16, 25, 32, 35, 40 и 50 тонн, со стрелами длиной 18, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 35 и 37,8 метра.