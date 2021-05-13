Ростех поставил индустриальные двигатели для «Северного потока-2»

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Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха поставила заказчику четыре индустриальных двигателя НК-36СТ производства компании «ОДК-Кузнецов». Силовые установки будут эксплуатироваться в составе газоперекачивающих агрегатов в Республике Коми, на компрессорной станции «Новосиндорская» газопровода «Бованенково-Ухта-Торжок», питающего часть «Северного потока-2».

Газотурбинные двигатели, отправленные заказчику, отличаются высоким КПД и надежностью, легко монтируются и транспортируются, а также способны работать в сложных климатических условиях.

«В перспективе ближайших трех лет мы прогнозируем увеличение на 30% спроса на „наземные“ силовые установки и намерены наращивать производство газоперекачивающей техники. Чтобы быть конкурентоспособными на этом рынке, мы непрерывно совершенствуем потребительские качества и экологичность наших двигателей. В частности, часть элементов малоэмиссионной камеры сгорания для двигателя НК-36СТ теперь создается методом 3D-печати, что снижает вес силовой установки и повышает надежность узлов», — рассказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

«Северный поток-2» — строящийся экспортный газопровод протяженностью 1224 км, соединяющий Россию и Европу через Балтийское море. Проектная мощность двух ниток трубопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Российский участок трубопровода составляет 118 км.

Как сообщалось ранее, контракты ОДК и «Газпрома» предусматривают поставку нескольких десятков различных ГПА, прежде всего, на объекты газопроводов «Северный поток-2» и «Сила Сибири». До конца 2022 года на Бованенковское, Ковыктинское, Чаяндинское и другие месторождения должны отправиться 32 агрегата. Портфель заказов ОДК на поставку, сервис и капитальный ремонт газоперекачивающих и энергетических агрегатов до 2023 года превышает 50 млрд рублей.