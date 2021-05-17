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15 мая в Аргуне состоялось торжественное открытие машинотехнологической компании «Стандарт-С». Новой модернизированной МТК республики компания Ростсельмаш передала 40 зерноуборочных комбайнов. Уже в этом сезоне на полях Чечни будут работать 30 ACROS 550 и 10 VECTOR 410.

Договоренность о крупной поставке сельхозтехники в Чеченскую республику компанией Ростсельмаш была достигнута в ходе недавнего визита в Ростов-на-Дону делегации ЧР. 22 марта республиканский Минсельхоз и Ростсельмаш подписали соглашение о сотрудничестве и обговорили его основные направления.

В ходе встречи было отмечено, что комбайны Ростсельмаш отлично справляются со своими задачами не зависимо от почвенно-климатических условий регионов и условий хозяйствования аграриев. Этот фактор стал одним из ключевых при выборе техники для АПК Чеченской Республики. Второй акцент был сделан на четком соблюдении всех договоренностей. «Мы ценим надежные партнерские отношения», — подчеркнули в республиканском минсельхозе.

Стратегическое значение нового МТК для успешной работы сельского хозяйства республики отметил коммерческий директор Ростсельмаш Алексей Швейцов. Он выразил благодарность за многолетние доверие Чеченской республики в вопросах модернизации села: «Формирование парка машинно-технологической компании „Стандарт-С“ из комбайнов Ростсельмаш — яркий пример сложившихся крепких отношений АПК республики и предприятия. Мы со своей стороны четко выполняем взятые на себя обязательства по срокам доставки комбайнов в Республику и их техническому сопровождению. График отгрузок исполняется даже с опережением».

Для того чтобы техника из нового поступления отработала с максимальной эффективностью, Ростсельмаш совместно с дилерским центром Югпром сформировал на территории МТК склад гарантийных комплектующих и расходных материалов на несколько миллионов рублей, создали дополнительные мобильные бригады сервисных инженеров, которые будут сопровождать комбайны на протяжении всего уборочного сезона. А буквально на следующей неделе для механизаторов республики, которым предстоит работать на современных комбайнах, будет проведено обучение на базе ФГБУ «Чеченский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» в п. Гойты.

Кюри Бутаев, руководитель механизированного подразделения МТК, на базе которой формируется отряд современной техники, рассказал, что столь масштабное обновление позволит качественно провести уборочный сезон в оптимальные агротехнологические сроки. «Наша МТК работает на разных культурах и на полях с разной урожайностью. Учитывая опыт сельхозпредприятий Республики в предыдущие годы, мы остановили свой выбор на таких моделях как ACROS 550 и VECTOR 410, в т. ч. заказали 5 полноприводных комбайнов для уборки риса», — сказал он. Руководитель также отметил, что выбор техники был сделан с учетом ее экономической составляющей. «Мы знаем комбайны Ростсельмаш много лет, используем их с максимальной нагрузкой. Это позволяет быстро окупать инвестиции», — сказал Кюри Бутаев.

© rostselmash.com