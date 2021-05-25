«Иркутская нефтяная компания» запустила в работу автоматизированную буровую установку «Бентек»

© irkutskoil.ru

ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) на Большетирском лицензионном участке запустило в работу первую высокоавтоматизированную буровую установку стационарно-эшелонного типа Бентек HR 5000. Оборудование было спроектировано специально по заказу компании для работы в условиях Восточной Сибири. Контракт на поставку 7 новых буровых установок российского производства от тюменского завода был «Бентек» подписан в 2019 году.

В настоящее время на месторождении идет монтаж второй буровой установки, ввод в эксплуатацию запланирован в июне. Третья установка скоро будет доставлена на объект, ее введут в работу в начале августа. Остальные четыре станка сейчас на изготовлении, их поставка ожидается в первой половине 2022 года.

Новые буровые установки отличает высокая степень автоматизации процессов бурения, что позволяет повысить безопасность работ, оптимизировать затраты и время, а также повысить качество строительства скважин.

«Мы планируем использовать широкие технические возможности новых установок для выполнения более сложных задач бурения в трудных геологических условиях наших месторождений. Уверен, что с новыми станками мы полноценно сможем выполнять поставленные геологами задачи. Также с вводом в строй новых станков мы начинаем процесс качественного преобразования нашей буровой компании ИНК-Сервис», — отметил заместитель генерального директора по бурению Иркутской нефтяной компании Константин Петрухин.

Приобретение новых установок обусловлено долгосрочной программой развития бурового подразделения группы компаний ИНК, предусматривающей, в том числе, существенное увеличение коммерческой скорости бурения нефтяных и газовых скважин.

Запущенная буровая установка была приобретена с привлечением льготного займа от Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ).

Справка:

ООО «ИНК-Сервис» (буровое подразделение группы компаний ИНК) в 2019 г. подписало договор с ООО «Бентек» (российское дочернее предприятие немецкой Бентек ГмбХ) о поставке семи буровых установок стационарно-эшелонного типа. Оборудование будет произведено на тюменском заводе ООО «Бентек». На покупку трех установок часть денежных средств предоставил Фонд развития промышленности.

Персонал ООО «ИНК-Сервис» проходит теоретическое обучение на базе учебного центра ИрНИТУ в Иркутске. Отработка практических навыков происходит в условиях месторождения, непосредственно на буровой, под руководством опытных наставников.

Компания «Бентек» является одним из ведущих мировых производителей буровых установок и нефтепромыслового оборудования с более чем 125-летней историей и огромным опытом работы в буровой отрасли. Компания производит высококачественные буровые установки и оборудование для нефтяного, газового и геотермального рынков, уделяя особое внимание вопросам охраны здоровья, безопасности и окружающей среды.